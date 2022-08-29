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Ремонт телефонів на Шулявці: швидке вирішення проблем
Поломка мобільного телефону сьогодні – це зламаний робочий графік, порушене ділове спілкування та зв’язок із близькими, обмежений доступ до інформації, втрата контролю над багатьма значущими процесами.
Загалом з’являється безліч проблем, які необхідно оперативно вирішувати. Вирішуватимемо в такому випадку.
До послуг мешканців Шевченковського району Києва та прилеглих житлових масивів – сервісний центр “МайстерФон” Політехнічний інститут, розташований по просп Перемоги 33/1 .
Що тут особливого в ремонті?
- По-перше, це професійно. Центр “Мастерфон” КПІ спеціалізується на складних ремонтах та обслуговуванні телефонів Samsung, Xiaomi, Huawei, Apple, Sony, Nokia, Oppo, Oneplus.
- По-друге, це зручно. Відділення сервісного центру знаходиться за 50 м від станції метро “Політехнічний інститут” напроти від торгівельного центру “СмартПлаза”.
До центру можна доїхати автобусами №31 №118 №30 , маршруткою №575, 720.
До сервісного центру легко дістатися та відремонтувати свій телефон від станцій метро Залізничний вокзал, Шулявка, Святошино, Нивки .
- По-третє, це вигідно. Ціни є на сайті, можна буде одразу зорієнтуватись в залежності від складності ремонту вашого телефону. А ще не забудьте заглянути в розділ “Бонуси та знижки”, це теж вигідний плюс для клієнтів “МайстерФону”.
Ремонт мобільних телефонів на Шулявці – не така вже й складна проблема, коли поряд є професійне сервісне обслуговування та ремонт телефонів від “МайстерФон”.
Поточні акції сервісного центру
Акція Ремонт телефонів Xiaomi
- Xiaomi Redmi Note 11S LCD+Touch+Front cover (Black)
Part Number: 5600010K7S00
заміна оригінального екранного модуля Redmi Note 11s 2201117SG, 2201117SI
5250 грн. Сервісний оригінал поставка по лінії сервіс центрів Xiaomi Києв.
- Poco M4 Pro 5g Заміна Дисплейний модуль POCO M4 Pro5G Black (AN) 560001K16A00 3500 грн
- Poco M4 Pro 5g Заміна Задня камера 8M POCO M4 Pro 5G(AN) 41020000BW7D 1650 грн
- Poco M4 Pro 5g Заміна Клавіша гучності POCO M4 Pro 5G Blue (AN) 37100000892E 450 грн
- Заміна шлейфу кнопки вмикання на сканера відбитка пальця Mi 11 Lite
-оригінал із заміною – 880грн.,—сроки ремонту за наявності 2-3 години.
Акція Ремонт телефонів Samsung
- Заміна Скло Samsung m51 M515f 980 грн
- Заміна екрану Samsung A53
Samsung SM-A536B Galaxy A53 5G LCD+Touch+Front cover (Awesome Blue)
Part Number: GH82-28025C 4500 грн
- Заміна акумулятора Samsung A205 | A305 | A307 | A505 | A20 | A30 | A30s | A50 (EB-BA505ABU) GH82-19269A оригінал 1090 грн
- Заміна Дисплей Samsung A32 A326f ор без рамок чорний із сенсором 2640 грн
- Заміна мікросхеми контролера заряду Samsung A525 A225 A725
- IC Charge controller ET9553M (Original)
- Samsung Galaxy A12 (A127F – A12 Nacho, A125F – A12)
Акція з заміною акумуляторів телефонів HUAWEI
- Акууляторна батарея Huawei Nova (ориг HB386280ECW ємність 3020 мАч)
- Акумуляторна батарея Huawei Nova 2 HB366179ECW ориг
- Акумуляторна батарея P Smart HB366481ECW
- Акумуляторна батарея HUAWEI P Smart 2019 HB396286ecw
Сервісний центр “МайстерФон” на Шулявці
- Київ
- Пр Перемоги 33/1
- Ст. метро “Політехнічний інститут”
(044) 483-21-01
(067) 218-77-98
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