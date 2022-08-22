Xiaomi Redmi 10C чи Realme C25S: обираємо кращий бюджетник

Редакція GSMinfo вирішила з’ясувати, якому з двох мобільних пристроїв варто віддати перевагу, якщо у вас не дуже багато грошей: Xiaomi Redmi 10C (вийшов 2022 року) або Realme C25S (вийшов 2021 року).





По комплектації з двох апаратів виграє Realme, оскільки разом зі смартфоном ви отримуєте захисну плівку та чохол. У Xiaomi в коробці немає нічого з цього. Зарядка у Xiaomi Redmi 10C має потужність лише 10 Вт, у Realme – 18 Вт.

Найшвидше в плані включення виявився Redmi 10C. Діагональ екрана у Xiaomi становить 6,7 дюйма, у Realme – 6,5 дюйма, в іншому ж ці дисплеї схожі: мають IPS-матрицю, роздільну здатність HD+, частоту оновлення 60 Гц. Крім того, Realme сам по собі товстіший і важчий, так як у нього ємність акумулятора становить 6000 мА год, а не 5000 мА год, як у конкурента.

Що стосується процесорів, то на Xiaomi Redmi 10C стоїть Snapdragon 680, Realme C25S – MediaTek Helio G85. Сучаснішою моделлю вважається все-таки перший. У бенчмарках перевага по троттлінгу і швидкості пам’яті виявляється у Xiaomi. Усі результати тестування – нижче.

Xiaomi має версії як з NFC, так і без, а ось Realme C25S підтримує цей модуль завжди.

Якщо говорити про автономність, то однозначно у цьому плані перемагає C25S. У нього більше акумулятор (6000 мА * год) і потужніша зарядка в комплекті (18 Вт).

З камер основна має розширення у Redmi 10C – 50 МП, у Realme C25S – 48 МП. Ширококутних об’єктивів немає взагалі. Фронтальні камери мають по 5 МП (Xiaomi) та 8 МП (Realme). Також Realme C25S вміє знімати відео у Full HD 60 к/с, а Xiaomi – лише у Full HD 30 к/с.

Насправді з деталізації фото краще виявляються Realme. У нічному режимі швидше знімки робить Xiaomi, але при цьому вони виходять у нього занадто галасливі.

Висновок

З двох пристроїв цікавіше здається Realme C25S. У порівнянні з конкурентом у нього краща комплектація, софт, камери, потужніший блок живлення, більша батарея. Хоча при цьому у нього слабший і старіший процесор.