“Піратська еротика”. Як у 90-х зламували Dendy та робили для неї порноігри

У 2022 році складно когось здивувати еротичними відеоіграми, але на зорі індустрії ситуація з відвертим контентом була інакша. У 80-х та 90-х Nintendo та її конкуренти уважно стежили за іграми для своїх консолей і не допускали непристойностей. Однак навіть тоді були ентузіасти, які створювали піратську еротику. GSMinfo розповідає історію легендарного колективу Hacker International, який у 90-х “позбавив невинності” найбільш сімейну консоль Nintendo – Famicom, відому в Україні як Dendy.

Попит і пропозиція

Hacker International була заснована 1986 року музичним продюсером Сатору Хагіварою. Спочатку компанія випускала журнал Hacker для шанувальників набираючих популярність в Японії популярність персональних комп’ютерів.

Досить швидко видання поєднало фанатів відеоігор, які засипали редакцію ідеями модифікацій для консолі Famicom та ігор для неї. Хагівара вирішив дати зелене світло деяким із них.

Першим продуктом Hacker International стала модифікована версія Famicom – Hacker Junior. Від оригіналу вона відрізнялася наявністю композитного відеовиходу, що покращує вихідну якість звуку та зображення, а також “турбоконтролерів” з більш досконалими кнопками. Пізніше компанія випустила Disk Hacker, прошивку для Famicom Disc System (версія Famicom, яка використовує замість картриджів 3,5-дюймові дискети – прим. ред.), яка знімала захист від копіювання у дискет з 8-бітними іграми.

Вивчивши програмну та апаратну складову консолі Nintendo досконало, Hacker International переключилася на створення кастомних картриджів, що дозволяють запускати на ігровій системі неліцензійні ігри власної розробки.

«Більшість цих хакерів-аматорів були отаку-ботаніками. Вони перебирали Famicom та ПЗ для нього ночами у своїх спальнях, а вранці з результатами вирушали до офісу Hacker International. Ці ігри просто не мали шансу бути не еротичними… Вони були дорослими за природою», – написав у 2005 році журналіст видання Gamasutra Кевін Гіффорд після інтерв’ю з Сатору Хагівара.

Сам Хагівара пояснював «природу» дорослих ігор тим, що в нього та його колег на той момент не було жодних гайдлайнів та досвіду. Вони були талановитими техніками, але поганими геймдизайнерами. Тому, за його словами, Hacker International пішла шляхом найменшого опору і почала робити нецікаві, але привабливі за рахунок еротики ігри.

Хагівара називає проекти Hacker International «напівдорослими». У законодавстві Японії між порно та еротикою завжди проводилася чітка лінія, і хакери за неї не заходили, щоб не нарватися на проблеми.

«Той факт, що ми ніколи не переходили цієї межі, був ключовим. Якби ми дозволили собі більше, все було б закінчено», – розповів він в інтерв’ю з Гіффордом.

Перші кроки

Перші ігри для Famicom компанія Hacker International випустила у 1990 році. Ними стали AV Poker, Idol Shisen Mahjong, AV Pachi Slot: Big Chance та Pyramid Cleopatra Kiki Ippatsu. Вони являли собою покер, маджонг, слот-машину та тетріс на роздягання. Після кожної перемоги на екрані з’являлася дівчина. Що частіше гравець перемагав, то менше на ній залишалося одягу. Найчастіше зняти можна було все, окрім трусів.

Втім, популярність Hacker International здобула пізніше, коли почала створювати порно-пародії на популярні ігри для Famicom та Famicom Disc System.

Наприклад, Super Mario World розробники переробили у Miss Peach World. У ній гравець грав не за вусатого сантехніка, а за жіночого персонажа. Наприкінці кожного рівня на гравця чекала оголена натура. Класична аркада Space Invaders була перероблена хакерами в Sexy Invaders (Сексуальне вторгнення). У ній після зачистки екрану від ворожих космічних кораблів гравець нагороджувався картинкою з напівроздягненою дівчиною та словами подяки від неї. Культова jRPG Dragon Quest після обробки Hacker International перетворилася на Body Conquest («Завоювання тіла»). Підробка була клоном оригіналу, в якій всіх героїв замінили на жінок із оголеними плечима, ногами, грудьми та іншими частинами тіла.

З розвитком індустрії відеоігор увагу Hacker International почали привертати й інші платформи – не тільки Nintendo. У 1992 році «пірати» зламали 16-бітну консоль PC-Engine (предтеча Sega Mega Drive, – прим. ред.) і пустилися на всі тяжкі.

Розширені графічні можливості нових консолей Hacker International використовувала для створення ігор із більш відвертим та деталізованим змістом.

Для PC-Engine “хакери” випустили Strip Fighter II, клон файтинга Street Fighter II, з якого прибрали все зайве, а саме бійців чоловічої статі та спідню білизну героїнь. Після кожної перемоги гравець бачив деталізовані зображення дівчат, намальовані в реалістичному, а не аніме-стилі.

Іншим «шедевром» для PC Engine стала пародія на jRPG Final Fantasy під назвою Hi-Leg Fantasy («Довгонога фантазія»). У ній розробники замінили монстрів на дівчат-мутантів, відьом, розбійниць та демонес. Замість здоров’я у них виступав одяг – чим більше гравець завдав шкоди, тим менше його залишалося.

Проблеми та закриття

З 1990 по 1994 рік Hacker International випустила 16 ігор для Famicom, 22 ігри для Famicom Disc System та 16 проектів для PC Engine. Переважна більшість так чи інакше експлуатувала тему еротики. За словами Кевіна Гіффорда з Gamasutra, «пірати» показували завидну продуктивність навіть за мірками професійних розробників.

Картриджі та дискети Hacker International ніколи не продавалися в магазинах через загрозу переслідування з боку Nintendo та NEC/Hudson (розробники PC Engine, – прим. ред.).

Проте кожна хакерська гра продалася тиражем від 30 до 50 тис. лише у Японії (вони поширювалися поштою). Деякі ігри, втім, були офіційно видані США для Famicom. Щонайменше один проект Poker AV – точніше його вестернізований аналог – пізніше з’явився на Dendy.

Сіра модель дистрибуції не врятувала Hacker International від позову з боку Nintendo. Корпорацію обурили не порноігри, а модифікації обладнання та програмного забезпечення на зразок Hacker Junior і Hacker Disc. У результаті конфлікт мирно врегульовано вже наприкінці 90-х. Ні Хагівара, ні сама Nintendo досі не розповіли, на чому саме зійшлися сторони.

У 2001 році Hacker International, будучи вже цілком білою компанією Map Japan, оголосила про своє закриття. В інтерв’ю Кевін Гіффорд Хагівар пояснив своє рішення сильною конкуренцією на ігровому ринку і втратою інтересу до нього.

Як би там не було, компанія Hacker International залишила хоч і невеликий, але дуже помітний слід в історії відеоігор як головний постачальник еротичного контенту для консолей 80-х та 90-х. У різних джерелах згадуються такі «піратські» об’єднання, схиблені на еротиці, як Super Pig та MIMI Pro. Проте дослідники історії ігор вважають, що за їх створенням стоїть той самий Сатору Хагівара.