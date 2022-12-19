Вчені розповіли, що буде, якщо схрестити мавпу та людину

Рано чи пізно кожна людина ставила питання, якщо існують гібриди між близькими тваринами, наприклад, кінськими чи псовими, то чому немає гібридів між приматами?

Чи сприйнятливі вищі мавпи до міжвидової гібридизації, і до чого привели досліди над схрещуванням людини та примату?

Чи можуть різні види приматів схрещуватися між собою?

Не можуть. Орангутанги, горили, шимпанзе та інші види антропоїдів неспроможні заводити потомство один від одного. Досліди, спрямовані на спроби створити гібрид між мавпою та людиною, теж зазнали провалу.

Теоретично, генетичні відмінності на рівні ДНК між вищими мавпами та людиною становлять лише 1-1,5%. Широко поширена хибна думка, що перешкодою до гібридизації є різниця в кількості хромосом: у приматів їх 48, а у людей – 46.

Однак, на прикладі інших тварин: коней та ослів, левів і тигрів, з різним числом хромосом, видно, що ця умова не забезпечує неможливість вагітності.

Справжня причина криється в відмінностях, що накопичилися з часом, в генах, які визначають фізіологію і будову тих чи інших систем організму.

Читачеві, напевно, буде цікаво дізнатися, що сама по собі сперматозоїд людини легко зв’язується з яйцеклітиною горили. Він зливається з плазматичною мембраною, проникає в яйцеклітину мавпи, але не може запліднити її.

Це зумовлено як різницею репродуктивного розвитку, так і абсолютно несхожими спадковими факторами, генетичним кодом, який несе сперматозоїд.

Чому коні можуть, а примати ні?

З погляду еволюційного розвитку людина відокремилася з інших гомінід 7-8 млн. років тому. Протягом наступних 4 млн. років предки людини легко схрещувалися з приматами. Останки цих гібридів знаходять у різних частинах Африки. Наприклад, мавпу Тумай низка дослідників вважають таким гібридом.

У коней, зебр та ослів еволюційні шляхи розійшлися лише 2 млн. років тому. Грубо кажучи, варто почекати ще 2 млн. років і ці тварини також втратить здатність до схрещування.

Хуманзе у пробірці

Насправді генетики знайшли спосіб обдурити природу. Міжнародна група біологів під керівництвом Хуана Карлоса Ізпісуа виростила двотижневий ембріон схрещених людини та шимпанзе.

На певному етапі розвитку плода примату вони просто «підселили» до нього стволові клітини людини. Таким чином, наприклад, можна виростити мавпу з людськими внутрішніми органами, певними тканинами та навіть розвиненим мозком.

Це цікаво щодо вирощування донорських органів. Проте з етичних міркувань продовжувати експеримент дослідники не стали.

Якщо узагальнити все сказане, то в природі антропоїди і людина схреститися не можуть, але в лабораторії це дійсно можливо.