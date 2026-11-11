SpaceX замовила в Німеччині обладнання для сонячних панелей на 100 ГВт: Маск хоче збудувати на орбіті «розумне сонце»

SpaceX готується самостійно випускати сонячні елементи для супутників Starmind, які мають стати орбітальними обчислювальними центрами. Для цього компанія уклала угоду з німецьким виробником обладнання SINGULUS TECHNOLOGIES. Перша виробнича лінія «під ключ» коштуватиме понад 60 млн євро (близько 69 млн доларів) і має прибути на завод SpaceX у Бастропі, штат Техас, у першій половині 2027 року.

Що відомо про угоду

Про контракт SINGULUS повідомила 10 листопада. Перша лінія є лише початком ширшого стратегічного партнерства: німецька компанія планує поставити ще кілька ліній, а також розроблятиме разом зі SpaceX самі високоефективні сонячні елементи та обладнання для їх виготовлення. За даними SINGULUS, загалом ідеться про обладнання для виробництва понад 100 ГВт, однак потужність першої лінії компанія не назвала.

Масштаб уточнив Ілон Маск у дописі в X. За його словами, SpaceX замовила обладнання для випуску 100 ГВт сонячних елементів на рік. Замовлення він пов’язав зі Starmind і назвав мету проєкту створенням «розумного сонця».

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Старший віцепрезидент SpaceX із напряму Starlink Майк Ніколс зазначив, що партнерство відкриває компанії шлях до власного виробництва сонячних елементів для супутників Starmind.

Співпраця двох компаній почалася ще в березні 2026 року. Тоді ж, а потім ще раз у жовтні, SpaceX надала німецькому виробнику значне фінансування у формі субординованої забезпеченої позики.

Яку технологію обрали

Йдеться про гетероперехідні елементи (HJT). У них пластину кристалічного кремнію вкривають тонкими шарами аморфного кремнію. Ці шари зменшують втрати електричних зарядів на поверхні пластини, тож елемент ефективніше перетворює світло на електрику.

Виробництво таких елементів складається з кількох етапів, серед яких очищення пластин, нанесення тонких плівок і термічна обробка. SINGULUS робить обладнання для кожного з них, поєднуючи рідинно-хімічну обробку з вакуумним напиленням (PVD і PECVD). Її платформи розраховані на великі обсяги випуску та підходять не лише для HJT, а й для інших типів кремнієвих елементів, зокрема TOPCon.

Очікуваний ККД майбутніх елементів жодна з компаній не розкрила.

Навіщо SpaceX стільки енергії

Starmind задуманий як мережа супутників з обчислювальним обладнанням, що живиться сонячною енергією просто на орбіті. Згідно з опублікованими характеристиками, супутник AI1 у розгорнутому стані матиме 30 метрів заввишки і 75 метрів у розмаху панелей. Його обчислювальний модуль споживатиме до 250 кВт на піку та 175 кВт у середньому.

Апарати працюватимуть на сонячно-синхронній орбіті, а дані на Землю передаватимуть лазерними каналами через мережу Starlink.

Плани компанії відповідають масштабу замовлення. У цьогорічній звітності для регуляторів SpaceX описала довгострокову мету щороку виводити на орбіту до 100 ГВт енергетичних потужностей. Для цього знадобляться тисячі запусків на рік, хоча в компанії зауважують, що комерційно життєздатний бізнес можна побудувати й за значно скромніших темпів.