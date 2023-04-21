Історичний момент: Starship злетів і вибухнув на висоті 38 км

Весь світ завмер у моніторів в очікуванні історичної події – запуску надважкої ракети-носія Super Heavy з багаторазовим кораблем Starship. Конструкція висотою 122 м викликає трепет — ракет людство в космос ще не запускало, і саме на таку компанія SpaceX збирається знову доставити людей на Місяць, а пізніше вирушити на Марс.

Ключ на старт: ракета відривається від землі і спрямовується вгору зусиллями 33 потужних двигунів Raptor, розганяючи космічний корабель Starship з ще 6-ма такими ж двигунами. Зліт вдався, перший етап випробувань уже пройдено успішно. Проте далі події розвивалися негаразд гладко.

Перед поділом ступенів (корабля та прискорювача) мало статися легке обертання. За планом, після початку обертання двигуни Super Heavy повинні відключитися, після чого Starship спрямовується нагору вже на тязі своїх двигунів. Однак на висоті 39 км ракета втратила швидкість, увійшла в неконтрольоване обертання (зробила мінімум 3 обороти) і нарешті з гуркотом вибухнула. Швидше за все це пов’язано з відмовою кількох двигунів на першому ступені.

На таких експериментальних установках стоїть пристрій для контрольованого підриву. Він був приведений в дію, оскільки насправді корабель вже був втрачений так і так.

Хтось назве це провалом, але точно не інженери SpaceX. З точки компанії це успішний запуск – метою було відірватися і вилетіти за межі пускової вежі, щоб не зруйнувати наземну інфраструктуру. Більше того, ракета подолала MaxQ – точку максимального аеродинамічного опору, де часто щось йде не так. Отже, наступні випробування обов’язково повинні пройти успішніше.

Відео запуску та вибуху SpaceX Starship

Все найцікавіше починається на 45 хвилині: