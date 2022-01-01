Українець вколов собі всі види вакцин від COVID-19: хотів встановити рекорд
Сімейна лікарка пацієнта була в курсі ситуації та навіть не спробувала стати на заваді такому експерименту.
Українець прийняв 18 доз різних вакцин від коронавірусу. За словами самого чоловіка, він прагнув стати рекордсменом за кількістю зроблених щеплень. Тож склав список з усіма існуючими препаратами від COVID-19, та із запланованих 25 доз встиг вколоти собі лише 18.
Як розповів «відчайдушний вакцинатор» Олексій, його лікарка знала про такий небезпечний експеримент. Проте вона не зупинила свого пацієнта, а навпаки – всіляко його підбадьорювала. Медик пообіцяла безкоштовно покласти чоловіка до стаціонару, а після 20-го щеплення – подарувати путівку на відпочинок.
Виглядає на те, що лікарка просто досліджувала свого пацієнта, спостерігаючи за його реакцією на різні вакцини. Однак такі дії в Україні, та й в усьому світі, є протизаконними.
Спроба розпитати сімейну лікарку про її пацієнта-експериментатора не увінчалася успіхом. Медик навідріз відмовилася повідомляти будь-яку інформацію про чоловіка. Ба більше, стверджувала, що взагалі не знайома з Олексієм. Хоча згідно з даними онлайн-ресурсу Helsi лікарка та пацієнт бачилися неодноразово. Тим часом майбутній ковід-рекордсмен розповів, що сімейна лікарка підтримала його ідею з багаторазовими вакцинаціями саме для того, щоб підняти свій рейтинг на згаданому медичному порталі.
Своєї мети чоловік так і не досяг. У його планах було 25 щеплень, та при спробі зробити 19-й укол йому відмовили. Лікарі знайшли дані про його попередні вакцинації, хоча Олексій, намагаючись не видати себе, поїхав по чергову дозу із Харкова аж у Мукачево.
Поспілкувавшись із пацієнтом, медики прийшли до висновку, що причиною його фанатичного захоплення вакцинацією є численні порушення психіки. Та попри все це, дивна ситуація із харків’янином допомогла виявити серйозну проблему у системі вакцинації, яка дозволила чоловіку без жодних перешкод прийняти майже два десятки доз вакцини.
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