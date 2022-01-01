Українець вколов собі всі види вакцин від COVID-19: хотів встановити рекорд

Українець прийняв 18 доз різних вакцин від коронавірусу. За словами самого чоловіка, він прагнув стати рекордсменом за кількістю зроблених щеплень. Тож склав список з усіма існуючими препаратами від COVID-19, та із запланованих 25 доз встиг вколоти собі лише 18.





Як розповів «відчайдушний вакцинатор» Олексій, його лікарка знала про такий небезпечний експеримент. Проте вона не зупинила свого пацієнта, а навпаки – всіляко його підбадьорювала. Медик пообіцяла безкоштовно покласти чоловіка до стаціонару, а після 20-го щеплення – подарувати путівку на відпочинок.

Виглядає на те, що лікарка просто досліджувала свого пацієнта, спостерігаючи за його реакцією на різні вакцини. Однак такі дії в Україні, та й в усьому світі, є протизаконними.

Спроба розпитати сімейну лікарку про її пацієнта-експериментатора не увінчалася успіхом. Медик навідріз відмовилася повідомляти будь-яку інформацію про чоловіка. Ба більше, стверджувала, що взагалі не знайома з Олексієм. Хоча згідно з даними онлайн-ресурсу Helsi лікарка та пацієнт бачилися неодноразово. Тим часом майбутній ковід-рекордсмен розповів, що сімейна лікарка підтримала його ідею з багаторазовими вакцинаціями саме для того, щоб підняти свій рейтинг на згаданому медичному порталі.

Своєї мети чоловік так і не досяг. У його планах було 25 щеплень, та при спробі зробити 19-й укол йому відмовили. Лікарі знайшли дані про його попередні вакцинації, хоча Олексій, намагаючись не видати себе, поїхав по чергову дозу із Харкова аж у Мукачево.

Поспілкувавшись із пацієнтом, медики прийшли до висновку, що причиною його фанатичного захоплення вакцинацією є численні порушення психіки. Та попри все це, дивна ситуація із харків’янином допомогла виявити серйозну проблему у системі вакцинації, яка дозволила чоловіку без жодних перешкод прийняти майже два десятки доз вакцини.