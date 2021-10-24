Наука

Вежа Диявола в США. Що це за страшний об’єкт?

24.10.2021
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На території США стоїть скеля незвичайної форми. Вона виглядає так, ніби створена з сотень величезних шестигранних колон. «Вежа Диявола» викликає інтерес не тільки у туристів, а й у вчених. Останні відчайдушно намагаються з’ясувати походження цієї гігантської «гори» вже не один десяток років.


Які ж таємниці зберігає ця скеля?

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«Вежа Диявола»

Дивної форми скеля розташована в штаті Вайомінг, в долині річки Белл-Фурш. Її висота над рівниною дорівнює майже 400 м. Формування «Девілс-Тауер» почалося мільйони років тому. За оцінкою вчених вік деяких геологічних відкладень може досягати до 200 млн. років.

Чому така назва?

За легендою індіанців гора виросла завдяки 7 сестрам, які піддалися нападу ведмедя. Дівчата намагалися врятуватися від нього на камені, і ревно молилися. Бог вирішив допомогти їм, і збільшив камінь в розмірах. Рельєф скелі, на думку індіанців, це сліди від пазурів грізлі. З тих пір гору почали називати будинком ведмедя.

Вежа Диявола

Під час експедиції, під час розмови з місцевими індіанцями, перекладач припустився помилки. «Будинок ведмедя» він переклав як «Будинок Поганого Бога». Надалі назва змінилася на Вежу Диявола.

Як з’явилася «Вежа Диявола»?

Вчені запевняють, що монумент з’явився в результаті виверження вулкана. Хтось вважає, що лава просто піднялася вгору і застигла. Але за останніми даними виверження могло статися з дна океану, який колись знаходився на цьому місці. Через різниці температур магма швидко застигла, завдяки чому сформувалася скеля, яка довгий час ховалася океаном.

Коли вода зникла, оголилася Девілс-Тауер. Після деформування м’яких осадових порід, давно застигла магма опинилася оголена. А опади і вітер додали їй остаточний вигляд.

Незвичайна форма

Німецькі вчені провели цікавий експеримент. Вони змоделювали процес охолодження лави. Виявилося, що на початковому етапі на поверхні з’являються тріщини, які поступово поширюються і в глибину.

З енергетичної точки зору тріщини простіше розвиватися під кутом 120 градусів, а не 90. Тому колони виходять не прямокутної, а шестигранної форми. Таким чином, цей факт може пояснити дивну форму Вежі Диявола.

Зараз скеля популярна серед туристів. Щорічно її відвідують сотні тисяч людей. Хтось приходить, щоб просто прогулятися і зарядитися енергією, а інші щоб її підкорити гору. Для звичайних туристів передбачено кілька маршрутів різної довжини. А поруч з монументом знаходиться майданчик для пікніка та туристичне бюро, де можна замовити екскурсію.

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24.10.2021
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