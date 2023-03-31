Штучний інтелект може спробувати знищити людство. Це визнав «духовний батько» АІ

Британський вчений-комп’ютерник Джеффрі Хінтон відомий як «духовний батько штучного інтелекту». Саме його новаторська робота над нейронними мережами свого часу створила фундамент розробки сьогоднішніх моделей машинного навчання, на кшталт ChatGPT.

Тепер у новому інтерв’ю CBS News він поділився своїми думками про стан АІ. За словами Хінтона, ми вже досягли переломного моменту, коли наближається прихід так званого загального штучного інтелекту (AGI).

«До недавнього часу я думав, що мине ще від 20 до 50 років, перш ніж у нас з’явиться АІ загального призначення. Але зараз стало ясно, що це станеться років через 20, а то й менше», – заявив він.

Це означає, що люди повинні добре подумати про можливі наслідки масового поширення АІ. Коли вченого запитали, чи може така технологія спробувати знищити людство, Хінтон відповів так:

«Це не неймовірно, от і все, що я скажу… Я думаю, що людям дуже розумно турбуватися про ці проблеми зараз, навіть якщо вони не відбудуться протягом найближчих років чи двох. Ми повинні прорахувати всі ризики наперед».

Хінтон вважає, що оскільки АІ зможе вчитися та «думати» самостійно для пошуку рішень поставлених перед ним завдань, найбільший ризик полягає у можливості монополізації штучного інтелекту урядами чи різними владолюбними корпораціями.