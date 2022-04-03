Китай розпочав складання орбітальної рентгенівської обсерваторії

Китайська академія наук схвалила старт етапу збирання та випробувань космічної рентгенівської обсерваторії Einstein Probe, що створюється у співпраці з Європейським космічним агентством. Очікується, що вона вирушить у космос наступного року і шукатиме джерела гравітаційних сплесків та події приливних руйнувань зірок чорними дірками, повідомляється на сайті Spacenews.com.





Einstein Probe – спільний проект низки китайських інститутів та Європейського космічного агентства. Обсерваторія буде вирішувати завдання в галузі астрофізики, такі як пошук масивних чорних дірок по спалахах, що ними виробляються під час приливного руйнування зірок, локалізація джерел гравітаційних сплесків в електромагнітному діапазоні, проведення оглядів рентгенівських транзієнтів і джерел, таких як гамма-сплески, рентгенівські подвійні системи, активні ядра галактик та корональні спалахи на інших зірках.

Зонд буде оснащений двома телескопами, що працюють в м’якому рентгенівському діапазоні – ширококутним WXT (Wide-field X-ray telescope), що має поле зору 1345 квадратних градусів, і телескопом FXT (Follow-up X-ray Telescope), що відрізняється високою чутливістю. Особливістю WXT стала вже перевірена оптична система у вигляді «очі лобстера», що забезпечує безпрецедентно високу чутливість та велике поле зору. Загальна маса апарату складе 1400 кілограмів, він буде також оснащений системою зв’язку та сонячними батареями.

Проект був запропонований для розробки у 2013 році та схвалений у 2017 році у рамках другого етапу Стратегічної пріоритетної програми Китайської академії наук у галузі космічних досліджень. 25 березня 2022 року Національний центр космічних наук при Китайській академії наук схвалив старт етапу збирання та випробувань обсерваторії. Європейське космічне агентство має надати телескоп FXT та наземну станцію стеження. Очікується, що запуск відбудеться у 2023 році, обсерваторія працюватиме на навколоземній орбіті з висотою 600-650 кілометрів та нахиленням менше 30 градусів.

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