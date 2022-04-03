На Плутоні виявлено величезні крижані вулкани висотою 7 кілометрів

З часом на Плутоні накопичилися крижані вулкани, чия висота сягає щонайменше сім кілометрів, – більші за розміром, ніж найбільші вулкани Землі. Вони були активні донедавна або навіть досі активні. Міжнародна група дослідників прийшла до висновку, що Плутон зберігає тепло всередині довше, ніж передбачалося, або виробляє його і досі.





Плутон: старі фотографії дають нові ідеї

Команда вчених опублікувала результати поточних оцінок у журналі Nature Communications . Заяви засновані на зображеннях, зроблених космічним кораблем New Horizons у 2015 році, коли він пролетів повз небесне тіло з його п’ятьма супутниками. Ця місія надала так багато даних, що оцінити їх все ще неможливо.

Крижані вулкани, мабуть, ще молоді

Дослідники нещодавно зосередилися на знімках, зроблених НАСА з New Horizons, на яких видно дві гори заввишки кілька кілометрів, які тепер класифікуються як крижані вулкани.

Оскільки на поверхні навколо двох гір, названих Монс Райт та Монс Піккард, навряд чи можна побачити будь-які ударні кратери, вчені припускають, що вони відносно молоді. Це говорить про те, що «Плутон активніший або живіший з геологічного погляду, ніж ми думали раніше», пишуть вчені.

Співавтор дослідження Ян Стерн описує Плутон як «геологічну країну чудес» і заінтригований тим фактом, що «Плутон так само складний, як Земля або Марс, незважаючи на його невеликий розмір та велику відстань від Сонця».

У своєму дослідженні вчені роблять висновок, що поверхня вулканічних конусів Плутона пронизує не гірська магма, а в’язка суміш води та льоду.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿