Чи є життя на Венері: 5 неймовірних фактів про планету

Венера – це унікальна планета, що знаходиться в нашій Сонячній системі. Названа вона так на честь давньоримської богині любові. Планета знаходиться на другому місці по віддаленості від Сонця і має масу і розмір, схожі з Землею. Тому Венеру і називають “сестрою” нашої планети.





Що ж ми ще знаємо про богиню любові? І чому людство досі не колонізувало Венеру?

1. Обертання

Градус обертання планет Сонячної Системи

Венера багатьма своїми властивостями схожа на Землю, однак є одна риса, яка виділяє її на фоні інших планет. Справа в тому, що вона обертається в протилежну сторону, щодо інших планетарних тіл. Але ще більш дивний рух в Урана. Він взагалі нагадує кулю для боулінгу, яку кинули назустріч кеглем.

Вчені пояснюють цей дивовижний факт тим, що при формуванні Сонячної системи Венера зіткнулася з великими космічними об’єктами. Відповідно, постраждала планета перекинулася “догори ногами”.

2. Атмосфера та тиск

Довгий час вчені вважали, що Венера придатна для життя, і що під її поверхнею знаходяться джунглі повні істот, так як щільна атмосфера створює на космічній масі парниковий ефект. На жаль, планета не виправдала такої романтики, а багато письменників фантастів з прикрістю сприйняли грубі факти.

Парниковий ефект на Венері

Під час космічної гонки США і СРСР, космічним апаратам останнього все-таки вдалося дістатися до Венери. Виявилося, що планета складається з вуглекислого газу на 95,6%. Температура на поверхні не те, щоб обпалює, а просто вогняна та досягає 460 ° C.

Що стосується тиску, то і він не придатний для життя людини і перевищує тиск на Землі в 92 рази. Якщо ви поринете в океан на глибину 1,6 кілометра, то відчуєте приблизно те ж саме, що і на Венері. Звичайно, це не можна випробувати людині, адже її просто сплющить через таке навантаження на організм.

Атмосфера Землі мільйони років тому теж могла похвалитися тільки вуглекислим газом, однак на планеті запустився механізм поділу речовини на кисень і вуглець. Можливо, скоро вчені придумають як запустити цей процес механічним шляхом на Венері. Тоді умови на ній все одно будуть екстремальними, але вже більш придатними для життя людини.

3. Вулкани і молодість

Вулкани на Венері

Зовсім недавно вчені виявили 37 діючих вулканів на Венері. За цією ознакою дослідники визначили, що планета дуже молода. Якщо у Меркурія і Марса надра вже давно охололи, то Венера все ще володіє геологічною активністю.

Вважається, що вулканічні процеси схожі з тими, які раніше відбувалися на Землі. Наприклад, за схожою схемою на нашій планеті утворилися вулканічні Гавайські острови.

4. Доба і рік

Як було сказано вище, у Венери ретроградне обертання, вона не тільки рухається в зворотному напрямку, а й робить це дуже повільно. День на вулканічної планеті триває близько 243-х діб, а земний рік становить 365 діб. Мабуть, це ще одна причина, чому людині буде складно жити на Венері.

5. Метеорологічний феномен

Космічний апарат “Акацукі”

Космічні апарати більше 40 разів прилітали на Венеру з різними місіями. Зараз на “ворожій” нам планеті працює японська станція «Акацукі».

Апарат на поверхні Венери знайшов дивовижну, гігантську структуру розміром в 7500 кілометрів. Об’єкт представляє з себе стіну з хмар, яка рухається зі швидкістю 320 кілометрів на годину. Атмосферне явище, яке помітив «Акацукі» являє собою новий метеорологічний феномен, який належить розгадати вченим. Можливо, це допоможе людству відповісти на питання, чому Венера виглядає саме так.