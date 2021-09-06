Вчені знайшли пояснення, чому насправді самка богомола з’їдає самця

Тваринний світ нашої планети сповнений дивовижних істот, а так само їх методами виживання в диких умовах. Деякі комахи і їх спосіб життя виглядають досить дивними для людини. Наприклад, самка богомола з’їдає самця одразу після спаровування. Вчені довго не могли здогадатися, чому вона це робить, проте зараз біологи з’ясували кілька причин такої дивовижної поведінки богомолів.





Самка з’їдає самця, тому що він їй більше не потрібен? Або на це є й інші причини?

Богомол – хижак?

Назвали богомола так через те, що він здатний робити молитовну позу зі складеними лапками “на грудях”.

Водиться “звір” на території України, Африки, Європи, в степах Азії, Росії, Австрії та США. Загалом, практично скрізь, де є відповідне для нього середовище проживання. Всього в світі налічується близько 2000 видів богомолів. Так що можна з упевненістю сказати, що він є дуже популярною комахою на нашій планеті.

Розмір богомола 10-13 сантиметрів. Але в природі зустрічаються, як екземпляри довжиною в 1 сантиметр, так і 20-сантиметрові гіганти. Відтінки комахи теж досить різноманітні. В Україні найчастіше можна зустріти зелених і жовто-коричневих комашок.

Богомоли дуже багато їдять, вони неймовірно ненажерливі. Їх раціон – це комахи невеликого розміру. Особливо великі екземпляри здійснюють напади на жаб і навіть птахів. Самки ж часто бачать їжу в своєму самцеві. Але чи завжди вони їдять кавалерів?

Потомство і гени

Природа нагородила самців богомолів меншим розміром ніж самок. Втім, в цьому немає нічого дивного, адже багато кавалерів у тваринному світі не мають гідного зросту. Навколишній світ нібито натякає, що самці народжені лише для того, щоб запліднити самок. Можна сказати, що у цього виду комах панує матріархат.

Що стосується самого парування комах, то і воно має свої химерні традиції. Період, коли богомоли відчувають особливе тяжіння до дам відбувається в серпні-вересні. Самець в цей час дуже насторожений, і помітивши самку, дуже повільно підкрадається до неї. Таке залицяння за канібалкою може тривати більше 5 годин. На жаль для кавалера навіть таке обережне ставлення до себе не може йому забезпечити довге життя.

Вчені розгадали причину канібалізму з боку самки. Вони нагодували самця радіоактивними кислотами і простежили його шлях до дами. Після того, як відбулося злягання, самка з’їла свого статевого партнера і потім відклала більше яєць, ніж дама, яка жертвувала самцем заради потомства. Виходить так, що такий жорстокий процес забезпечує більше потомство, а гени самця передаються його дітям.

Голод

У період спарювання вмирають багато самців, але не всі. Вчені вважають, що кавалери складають 13-28% від всієї їжі самок. Виходить так, що багато кавалерів можуть зробити кілька потомств за своє короткочасне життя. Самки ж і розміром більше і живуть довше. В комфортних умовах дама може дожити до півтора роки.

Як ми вже сказали, канібалізм при сполученні відбувається не тільки богомолами, а й деякими павуками. Справа вся в тому, що самка втрачає енергію під час сеансу, а самець виглядає для неї в цей момент смачніше всього на світі. Дама з’їдає партнера, тим самим насичуючи свій організм їжею, а потомство генами.

Нещодавно вчені довели, що самки іноді відкушують голову партера і під час інтимної сесії. Дивно те, що це їм ніяк не заважає закінчити розпочате.

Іноді диву даєшся, наскільки світ продуманий природою. Богомоли тому підтвердження. Людству такі явища здаються дивними, однак природа знає все краще за нас. Нам лише потрібно цінувати і любити її.