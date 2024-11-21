Ноутбук, стаціонарник, моноблок або неттоп: який комп’ютер краще для дому

Хоча смартфони та планшети потроху витісняють звичайні комп’ютери, це не означає, що комп’ютер не потрібен. У цій статті ми поговоримо про чотири типи комп’ютерів, про їхні плюси та мінуси для дому.

Ноутбук

Головний плюс такого пристрою в мобільності – з ноутбуком можна працювати з будь-якої локації, не потрібне стаціонарне місце. Ба більше, можна придбати великий монітор і під’єднувати лептоп до хорошого екрану.

У ноутбуків є низка мінусів:

1) Модернізація не завжди можлива. Зустрічаються моделі, в яких неможливо збільшити оперативну і навіть постійну пам’ять: компоненти просто розпаяні на материнській платі.

Тому, якщо вибирати ноутбук, то бажано одразу дивитися в бік потужного пристрою, але тут, відповідно, і вартість набагато вища. Утім, будь-який ноутбук схожої потужності коштуватиме дорожче за звичайний системний блок. Перед покупкою краще уточнити у продавця, чи підлягає лептоп модернізації;

2) Ноутбук легко пошкодити, залити водою, впустити, вдарити – тут ми «платимо» за мобільність. Наприклад, випадковий удар по кришці з торця може вивести матрицю пристрою з ладу, що призведе до дорогого ремонту. А якщо на клавіатуру потрапить солодкий чай або щось міцніше, то, можливо, лептоп і зовсім не підлягатиме ремонту.

Але, зі свого боку, ноутбук зручний тим, що вже має клавіатуру, мишу (трекпад), колонки, мікрофон, камеру, Wi-Fi, Bluetooth.

Найчастіше власники ноутбука, які ним користуються вдома, не мають стаціонарного робочого місця. Адже можна працювати в будь-якому місці, що в підсумку може призвести до викривлення хребта і затікання м’язів шиї. Також, якщо лептоп часто перебуває на ковдрі або пледі, це призводить до навантажень на систему охолодження.

Моноблок

Пристрій, який являє собою монітор і комп’ютер одночасно. За своєю архітектурою моноблок схожий на ноутбук, а може і зовсім мати «ноутбучну» материнську плату з усіма наслідками, що випливають з цього проблемами під час модернізації. Купуючи моноблок, ми прив’язуємо себе відразу до діагоналі екрана – цей момент потрібно враховувати.

Моноблок буде зручний тим, хто не любить безліч дротів, які відходять від класичного системного блоку. Також він займає менше місця на столі, не потрібно думати, куди ставити системний блок. Але вибір конфігурацій моноблоків може бути обмежений порівняно з ноутбуками. Крім того, деякі моноблоки можуть перегріватися, оскільки велика матриця і компоненти всередині пристрою можуть сприяти підвищеному тепловиділенню.

Варто відзначити і високу вартість такого комп’ютера порівняно з класичним системним блоком. Ба більше, моноблок схожої конфігурації з ноутбуком може бути за вартістю значно вищим, ніж лептоп.

Стаціонарний комп’ютер

Найпрактичніший вибір для дому. Великий плюс стаціонарного комп’ютера – це можливість модернізації. Можна придбати одразу базову конфігурацію і з часом замінити процесор на потужніший, а також додати постійну та оперативну пам’ять. Ба більше, в системний блок можна встановити кілька накопичувачів, DVD-привід і найрізноманітніші плати розширення.

Системний блок має найвищий ККД охолодження компонентів, а за шум від вентиляторів не варто турбуватися – якщо обирати системник з гарною системою охолодження, то шум буде на мінімумі.

Купуючи системний блок, потрібно розуміти, що до нього потрібно буде підібрати клавіатуру, мишу, мікрофон і камеру, картрідер. Ба більше, недорога материнська плата може не мати модулів Wi-Fi і Bluetooth, і, можливо, потрібно буде додавати ці модулі в слоти розширення або через USB-підключення.

Системний блок також можна прикрасити за допомогою LED-підсвічування. А якщо одразу придбати системний блок із потужним блоком живлення і з материнською платою «на виріст», то можна з часом перетворити звичайний ПК на ігровий, купивши потужну відеокарту. Також і з монітором – якщо бюджет на старті малий, то підійде будь-який дисплей на перших парах.

Великий плюс системного блоку – можливість самому зібрати потрібну конфігурацію. Не потрібно навіть інженерної освіти – зібрати свій комп’ютер може навіть школяр за відеоуроками з інтернету.

Неттоп

А тут усе ще цікавіше! Неттоп – це дуже маленький системний блок. Такий комп’ютер можна побачити в невеликих офісах, а також на касах у магазині. Незважаючи на дуже компактні розміри, такий пристрій є звичайним комп’ютером.

Як правило, більшість неттопів не можуть похвалитися потужним процесором та іншими параметрами – але для роботи з документами, серфінгу в інтернеті та перегляду відео такої конфігурації позаочі. Так, є потужні моделі, наприклад Apple Mac Mini, але вартість у такого девайса дуже висока.

Практично всі подібні комп’ютери не мають можливості модернізації – всі елементи просто розпаюються на платі. Також при виході з ладу будь-якої частини, наприклад пам’яті, може знадобитися дорогий ремонт пристрою. Модулі зв’язку Wi-Fi і Bluetooth, як правило, вже присутні «на борту» неттопа.

Нерідко такі комп’ютери використовують у ролі медіацентру, наприклад, під’єднавши до телевізора, ми отримуємо повноцінний розумний ТБ зі справжньою операційною системою, наприклад з Windows. Неттоп зручний тим, що займає мінімум місця, але йому також потрібен монітор і вся відповідна периферія. Великий плюс неттопа – він може не мати кулерів і бути повністю безшумним.

А ще неттоп можна легко переносити з собою. Наприклад, ви працюєте в офісі і хочете доробити роботу вдома – деякі моделі таких ПК можуть вміститися у велику кишеню верхнього одягу і за вагою він буде легшим, ніж лептоп.

Який висновок?

Вибір комп’ютера для дому – справа нехитра. Потрібно керуватися логікою. Наприклад, якщо планується повноцінне робоче місце, то варто придивитися до класичного системного блоку або моноблока. Немає робочого місця – підійде ноутбук, з яким можна працювати хоч звідкись. Якщо місце є, але його мало, то можна вибрати компактний неттоп.

Також важливо розуміти, що тільки у стаціонарного ПК буде велика кількість USB-портів – для інших пристроїв потрібно буде користуватися USB-розгалужувачами, що не завжди зручно. Сучасний системний блок обов’язково матиме один USB-порт 3.0, за допомогою якого можна швидко заряджати інші гаджети.