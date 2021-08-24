Складено ТОП-7 кращих фільмів і серіалів про хакерів

Життя хакерів і геніїв програмування в Голлівуді наповнене діями та інтригами, коли на карту поставлені великі суми грошей або долі націй. Хоча реальний світ кіберзлочинності часто не так насичений, в кіно є деяка схожість з тим, що відбувається в дійсності. Ось 7 фільмів і серіалів, в яких фігурують хакери і кіберзлочинці.





«Містер Робот»

Комп’ютерний експерт Елліот вдень ​​займається кібербезпекою, а вночі він хакер. Через професійні навички молодий чоловік був найнятий підпільною групою кіберзлочинців, щоб знищити компанію, яка йому платить.

«Кремнієва долина»

Коли програміст Річард розробив революційний алгоритм для свого застосунку, його невеликий стартап раптово піднявся на вершину індустрії програмного забезпечення в Кремнієвій долині. Тепер йому доведеться зіткнутися з деякими проблемами.

«Кібер»

Комп’ютерний вірус викликає крах економіки в Китаї. Незабаром після цього Чиказька фондова біржа була атакована, і світова економіка зіткнулася з кризою. Був використаний код відомого хакера Ніколаса Хетеуея, але він уже багато років сидить у в’язниці. ФБР бачить тільки одне рішення: їм потрібна допомога засудженого злочинця.

«Кунг Ф’юрі»

Коли двоє підлітків зламали ігровий автомат в казино у Маямі в 1985 році, він перетворився в бойового робота і сіє «хаос і жах». Офіцер поліції Кунг Ф’юрі приходить на допомогу і вступає в сутичку з машиною.

«23»

Карл Кох знімає квартиру в Ганновері. На зборах комп’ютерного клубу «Хаос» він знайомиться зі студентом Девідом, з яким швидко знаходить спільну мову. Двом комп’ютерним фанатикам вдається зламати глобальну мережу передачі даних. Вірячи у справедливість, вони стають шпигунами КДБ і заробляють на цьому великі гроші. Але контакт з іншими шахраями і зростаюча кокаїнова залежність Карла зіграють з головним героєм серіалу вирішальну роль.

“В полі зору”

Таємничий мільярдер містер Фінч розробив комп’ютерну програму, яка дозволяє передбачати майбутні злочини. Разом з колишнім агентом ЦРУ Різом, якого насправді вважають мертвим, він ставить своїм завданням запобігти цим злочинам.

«Чорне дзеркало»

У науково-фантастичному серіалі «Чорне дзеркало» людей супроводжують сучасні технології і бачення майбутнього, які повинні зробити повсякденне життя більш комфортним, але насправді, перш за все, контролювати, робити невільними і вбивати.