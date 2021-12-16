Камера смартфону шпигує за вами: як зрозуміти чи так це насправді

Все більше і більше людей задаються питанням, як дізнатися, чи хтось шпигує за вами через мобільну камеру. Ми пояснимо, як позбутися сумнівів та захистити вашу конфіденційність.





Дедалі більше компаній намагаються збирати особисті дані за допомогою наших мобільних телефонів, але є також можливість, що хтось (відомий чи ні) шпигує за вами через камеру. Ось як це дізнатися.

Чи можливо шпигувати через камеру мобільного телефону

Як ми вже говорили, це справді реальна можливість. По суті, це означає, що хтось (ймовірно, що має просунуті комп’ютерні знання) може бачити вас без вашої згоди через камеру вашого Android або iPhone, оскільки ваш мобільний телефон зламаний без вашого відома.

Зазвичай це відбувається тому, що хтось фізично контактував з вашим телефоном і встановив шкідливу програму (що, до речі, зазвичай дорого). Також може бути, що ви встановили програму поза звичайним магазином (Play Store або App Store) і яка містить будь-який тип вірусу, що дозволяє комусь керувати мобільною камерою без вашого відома.

Як дізнатися, чи шпигують за вами через мобільну камеру

Далі ми розповімо вам про деякі загальні симптоми, які зазвичай виникають у мобільних телефонів, коли за ними шпигують через камеру. Якщо ви дізнаєтесь який-небудь з них, це не обов’язково означає, що ваш мобільний телефон зламаний. Але якщо всі з них збігатимуться, то у вас має з’явитися привід для хвилювання.

Перевірте, чи встановлені у вас якісь невідомі програми. Перше, що вам слід зробити, це перевірити свої програми і спробувати побачити, чи не знайшли ви будь-які, які видаються вам дивними і які ви не пам’ятаєте, як встановлювали. Треба сказати, що це не завжди так просто, адже іноді такі шкідливі програми ховаються. У будь-якому випадку переконайтеся в цьому, і, якщо ви виявите щось дивне, дізнайтеся про цю програму і вирішіть для себе, чи потрібно її видалити.

Ваша батарея регулярно розряджається дуже швидко? Ви повинні знати, що коли хтось шпигує за вами через мобільну камеру, це відбувається тому, що у фоновому режимі працює програма, яка записує через вашу камеру і надсилає ці дані через інтернет. Очевидно, це споживає багато заряду батареї, тому будьте пильні щодо цього. Не завадило б перевірити налаштування батареї та дізнатися, чи немає програми, яка витрачає надто багато заряду акумулятора.

Ваш телефон перегрівається без використання? Якщо ваш мобільний телефон має тенденцію сильно підвищувати свою температуру, навіть коли у вас не відкриті програми або ви його використовуєте, цілком імовірно, що існує шкідлива програма, яка змушує вашу камеру працювати без зупинки, і саме тому телефон гріється.

Зверніть увагу на дивні шуми. Якщо ви помітили, що якість звуку при дзвінках не відповідає нормі, або час від часу ви чуєте якийсь дивний звук, що видається вашим телефоном, це може бути пов’язане з використанням камери шкідливим додатком.

Як видалити програми, які можуть шпигувати за вами за допомогою камери

Ось 3 поради, які ми даємо вам для вирішення цієї проблеми:

1. Перший крок – переглянути встановлені вами додатки та видалити ті, які здаються вам особливо дивними. Ніколи не завадить спочатку перевірити, що це за програма, щоб не видалити щось важливе.

2. По-друге, ми рекомендуємо вам завантажити антивірус і максимально ретельно проаналізувати свій пристрій, щоб побачити, чи виявлено будь-яку загрозу. Ви завжди можете залишити свій мобільний телефон у руках професіонала, якщо не почуваєтеся у повній безпеці.

3. Третій метод, радикальніший, – це скинути ваш мобільний телефон до вихідних значень, тобто виконати скидання налаштувань вашого мобільного телефону до заводських. Звичайно, спочатку переконайтеся, що ви зробили резервну копію всіх своїх фотографій, відео та контактів, оскільки після скидання вони всі видаляться.