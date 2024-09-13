5 простих правил, які продовжать життя будь якому смартфону

Смартфон – дорогий пристрій, і його необхідно берегти. Досить не забувати ці 5 простих правил, і ваш пристрій буде працювати добре.

Захисне скло і потужний бампер

Ніяких захисних плівок – це минуле століття. Тільки скло, яке повністю закриватиме дисплей. Коштує скло кілька сотень гривень, а приклеїти можна і самостійно. Обов’язково користуйтеся чохлом із потужним бампером. Навіть якщо дисплей матиме захисне скло, то це не врятує його від ударів з боків.

Практика показує, що якщо смартфон впаде на ребро, то екран може вийти з ладу, навіть якщо залишиться візуально цілим. Силіконові тонкі чохли точно не варто використовувати – тільки пластикові.

Заряджайте гаджет правильно

Не допускайте повної розрядки смартфона – це шкідливо для акумулятора. Ставте гаджет на заряд, коли залишається менше 10% від заряду. Якщо немає такої можливості, то придбайте Power Bank – портативний акумулятор влізе в кишеню, і можна зарядити гаджет у будь-який момент. Не варто користуватися смартфоном, коли він стоїть на зарядці, якщо в цей момент він сильно нагрівається (перегляд відео, ігри). Висока температура губить акумуляторну батарею.

Також не варто ставити пристрій на зарядку після морозу – дайте 30 хвилин, щоб температура в приміщенні та біля пристрою зрівнялася. Не варто тримати смартфон на зарядці постійно – виникають “гойдалки”, коли пристрій розряджається і одразу ж заряджається, що в підсумку губить батарею.

Очищення корпусу

Періодично очищайте екран і корпус пристрою за допомогою серветки з мікрофібри. Не забувайте витягувати пристрій з чохла, щоб протерти корпус. Дрібні частинки бруду та пилу можуть потрапляти в отвори динаміка, мікрофона та зарядного порту, що може вивести девайс з ладу або порушити його функції.

Не варто промивати смартфон під водою – навіть якщо виробник обіцяє високий ступінь вологозахисту. Не використовуйте спирт і різні очисники – вони можуть пошкодити екран і корпус гаджета. Щоб почистити динамік, можна скористатися вбудованою функцією операційної системи – смартфон видаватиме гучний звук, і частинки пилу покинуть захисну сітку динаміка.

Вільної пам’яті має бути не менше 10%.

Для того щоб смартфон працював швидко, на ньому має залишатися завжди не менше 10, а краще 15% вільної пам’яті. Такий обсяг потрібен для тимчасових файлів, які створюють операційна система і додатки. Що менше буде вільного місця, то більше забиватиметься оперативна пам’ять – і смартфон гальмуватиме. Використовуйте хмарні сервіси та карту пам’яті, щоб звільнити вільне місце.

Міняйте карту пам’яті

Карта пам’яті – досить примхливий пристрій. Буває, що працює роками, а траплялися ситуації, коли SD-карта виходила з ладу без видимих причин. Бажано раз на кілька років міняти карту пам’яті на нову і не забувати робити резервні копії того, що зберігається на ній. У разі виходу карти з ладу відновити дані може бути просто неможливо або дуже дорого.

Зберігайте резервні копії важливих даних на зовнішньому пристрої, наприклад, комп’ютері або жорсткому диску. В ідеалі взагалі не потрібно використовувати карту пам’яті, краще заздалегідь придбати смартфон з великим об’ємом вбудованої пам’яті – вона швидша та надійніша.