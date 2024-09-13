Assassin’s Creed Shadows: новий трейлер розповідає про феодальну Японію

В описі ролика Ubisoft пропонують “надіти навушники і зануритися в захопливий і постійно мінливий світ феодальної Японії, повний несподіваних відкриттів і чудес”. У трейлері можна помітити різношерсті локації, різні погодні явища і заняття, якими займаються персонажі Assassin’s Creed Shadows.

Нагадаємо, що реліз гри відбудеться 15 листопада на PlayStation 5, Xbox Series X|S і ПК. У грі буде два головні герої: шинобі-асасин із провінції Іга на ім’я Наое і темношкірий самурай на ім’я Ясуке. Через нього Ubisoft довелося вибачатися перед японськими геймерами: за словами останніх, образ Ясуке не є історично достовірним.

За словами арт-директора Assassin’s Creed Shadows Тьєррі Дансеро, Ubisoft не мала на меті образити геймерів з Японії: