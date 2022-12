Названо найгіршу гру 2022 року

Агрегатор рецензій Metacritic опублікував список із 10 найгірших ігор 2022 року. Згідно з публікацією на сайті , найгіршим проектом було визначено Postal 4: No Regerts.

Postal 4 набрала 30 балів на основі 18 оглядів, з яких лише один нейтральний, решта — негативні. Четверта номерна частина є прямим сюжетним сиквелом Postal 2. Гра у версії для ПК, яка проігнорувала події третьої частини, вийшла 20 квітня 2022 року. Її розкритикували за численні технічні проблеми, відсутність інтерактиву у відкритому світі та плоский гумор головного героя.

У трійку найгірших також увійшли шутер від першої особи CrossfireX для Xbox Series X (38 балів) та рольова гра Babylon’s Fall для PS5 від японської студії PlatinumGames (41 бал).

Також до списку потрапили такі ігри, як XEL для Nintendo Switch (43 бали), LEGO Brawls для PS5 (46 балів), Zorro The Chronicles для PS5 (49 балів), The Last Oricru для Xbox Series X (50 балів), The Waylanders для ПК (51 бал), Kamiwaza: The Way of the Thief для PS4 (52 бали) та Blade Runner: Enhanced Edition для Nintendo Switch (52 бали).

Зазначається, що для потрапляння до топ-10 гри потрібно було мати щонайменше сім рецензій від профільних видань. При цьому в оцінці кожного проекту враховували лише версії для конкретних платформ.