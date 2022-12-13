В грудні ряд пенсіонерів отримають додаткові гроші до пенсії: кому та скільки дорахують?

В грудні зріс прожитковий мінімум. Відповідно зросли й усі виплати, які до нього прив’язані. Це в першу чергу пенсії та соціальні виплати, аліменти і інша схожі види соціальної допомоги. Пенсії зросли дуже по-різному. Все залежить від стажу, та віку. Декому дорахують лише кілька десятків гривень тоді як іншим кілька сотень.

Яким буде підвищення?

Прожитковий мінімум зріс з 2027 гривень до 2093 гривень. Як бачимо сума не суттєва, тож і доплати до інших виплат їй відповідають. Відтак мінімальна пенсія зросла на 66 гривень, а максимальна на 660 грн. Зростуть й виплати для окремих категорій населення. Наприклад, тим кому виповнилося 70 років підвищать мінімальну пенсію до 2500 гривень. Але за умови, що особа має весь необхідний для цього стаж: 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Тим, кому цього стажу бракує, теж підвищать пенсію, але вже у індивідуальному порядку. Тобто будуть дивитися, на стаж і вже виходячи з нього розраховувати доплату. Ба більше, вже почали отримувати по 300 гривень щомісячно пенсіонери у віковій категорії 70-75 років. Це виплата, яку запровадили у 2020 році за ініціативи Президента Володимира Зеленського. Спочатку (у 2020 році) гроші отримала вікова категорія 80+, потім у 2021 році виплати по 400 гривень отримати всі кому виповнилося від 75 років. І от цьогоріч дійшла черга до 70 річних. Але знову ж, головна умова — це повний стаж.

У 2023 році кількість пенсіонерів зменшиться

До слова, з 1 січня 2023 року вступають нові вимоги щодо стажу. Відтепер він буде на 1 рік більшим, тобто ті 60 річні, які у 2023 році матимуть рівно 30 років стажу, вже не зможуть вийти на пенсію. Їм не вистачатиме одного року. Стаж можна буде докупити, або ж продовжувати працювати до 63 чи 65 років.