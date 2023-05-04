Українську гру S.T.A.L.K.E.R. 2 анонсують вже у червні

Компанія Microsoft готує презентацію, присвячену ігровим новинкам для ПК та консолей Xbox. За даними ЗМІ, захід відбудеться 11 червня о 21:00 за Києвом.

Все транслюватимуть у прямому ефірі на офіційному YouTube-каналі Xbox. Усього пройдуть два заходи: 11 та 13 червня, але нас цікавить лише перший, адже саме на ньому розкажуть про S.T.A.L.K.E.R. 2. Повідомляється, що представники GSC Game World покажуть геймплей, деякі нововведення гри та нарешті оголосять дату релізу.

За попередньою інформацією, реліз другого «Сталкера» відбудеться вже восени цього року, хоча спочатку проект мав вийти ще кілька років тому. Нагадаємо, раніше матеріали по S.T.A.L.K.E.R. 2. злили в мережу, через що користувачі думали, що реліз гри перенесуть, але цього не станеться.

Шутер буде доступний користувачам ПК, консолям Xbox Series та передплатникам Game Pass.