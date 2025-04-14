Sony підняла ціну на PlayStation 5, але не аксесуари знизила

Sony повідомила в блозі PlayStation про підвищення рекомендованої роздрібної ціни на ігрову консоль PS5.

Вартість зросте в Європі, Австралії, Новій Зеландії, країнах Близького Сходу та Африки. Зміни набувають чинності з 14 квітня 2025 року. З цього дня PS5 Digital Edition коштуватиме 499,99 євро. Ціна на версію з приводом у Європі не змінюється. PlayStation 5 Pro теж продаватимуть за старим прайсом.

У компанії пояснюють підвищення цін високою інфляцією і коливаннями курсів валют.

«В умовах складної економічної ситуації, включно з високою інфляцією та коливаннями обмінних курсів, SIE ухвалила непросте рішення підвищити рекомендовану роздрібну ціну (РРЦ) консолі PlayStation 5 на окремих ринках», – йдеться в анонсі.

Разом з тим є і хороша новина. Sony оголосила, що з 14 квітня вартість знімного дисковода для PS5 Slim і PS5 Pro буде знижена до 79,99 євро.

До слова, це вже не вперше, коли Sony переглядає вартість PS5. Можливо, і не останній.