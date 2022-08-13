Екшен «Людина-павук» протестували на ПК з GeForce RTX 3080 з технологіями DLSS і FSR 2.0

Гра «Людина-павук» вийшла для ПК 12 серпня 2022 року. Спочатку вона була ексклюзивом консолі PlayStation 4, для якої її випустили 2018-го. За кілька років проект перенесли на PlayStation 5.





Ентузіаст вирішив перевірити, як гра працює у роздільній здатності 2K. Спочатку він запустив її без технології масштабування (зміна розміру цифрового зображення зі збереженням пропорцій), а потім з NVIDIA DLSS і AMD FSR.

“Людину-Павука” запустили на ПК з ЦП AMD Ryzen 9 3900X, 32 ГБ оперативної пам’яті та графічним адаптером GeForce RTX 3080 з 10 ГБ відеопам’яті.

Результати такі:

«Людина-павук» у 2K без масштабування та динамічного розширення, з рейтрейсингом – 50 кадрів на секунду.

“Людина-павук” в 2K без масштабування, з динамічним розширенням і з рейтрейсингом – 59 кадрів в секунду.

“Людина-павук” в 2K з DLSS, динамічним розширенням і рейтрейсингом – 68 кадрів в секунду.

“Людина-павук” в 2K c FSR 2.0, динамічним розширенням і рейтрейсингом – 66 кадрів в секунду.

“Людина-павук” в 2K c FSR 2.0 Balanced, без динамічного розширення і з рейтрейсингом – 62 кадри в секунду.

“Людина-павук” в 2K c FSR 2.0 Quality, без динамічного розширення і з рейтрейсингом – 60 кадрів на секунду.

“Людина-павук” в 2K c FSR 2.0 Ultra Performance, без динамічного розширення і з рейтрейсингом – 75 кадрів в секунду.

“Людина-павук” в 2K c DLSS Balanced, без динамічного розширення і з рейтрейсингом – 75 кадрів в секунду.

“Людина-павук” в 2K c DLSS Quality, без динамічного розширення і з рейтрейсингом – 58 кадрів в секунду.

“Людина-павук” в 2K c DLSS Ultra Performance, без динамічного розширення і з рейтрейсингом – 76 кадрів в секунду.

“Людина-павук” в 2K c DLSS Performance, без динамічного розширення і з рейтрейсингом – 66 кадрів в секунду.

Як бачимо, DLSS та FSR 2.0 підвищують швидкість. Але якщо у Вас відеокарта GeForce RTX 3080 в «Людину-Павука» можна грати і без масштабування. Потужності вистачає для комфортних значень fps у 2K.