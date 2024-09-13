Новини відеоігор
Гру за мотивами мультфільму “Невгамовні” роздають безкоштовно
Обидві гри вийшли зовсім недавно, але вже встигли зібрати безліч позитивних відгуків.
Велшикий ігровий магазин Epic Games Store цього тижня порадував геймерів двома свіжими та веселими тайтлами – Rugrats: Adventures in Gameland і Super Crazy Rhythm Castle. Обидва тайтли можна отримати безкоштовно до 19 вересня.
Rugrats: Adventures in Gameland – платформер за мотивами мультсеріалу “Невгамовні!”, який в Україні показували на ICTV. Варто зазначити, що гра вийшла буквально днями – 10 вересня 2024 року. На консолях за неї просять близько $15, а тут є можливість забрати її безкоштовно.
Super Crazy Rhythm Castle – захоплива ритм-пригода з кооперативним режимом від Konami. Цей тайтл вийшов наприкінці 2023 року, але вже встиг набрати 86% позитивних відгуків у Steam.
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