Гру за мотивами мультфільму “Невгамовні” роздають безкоштовно

Велшикий ігровий магазин Epic Games Store цього тижня порадував геймерів двома свіжими та веселими тайтлами – Rugrats: Adventures in Gameland і Super Crazy Rhythm Castle. Обидва тайтли можна отримати безкоштовно до 19 вересня.

Rugrats: Adventures in Gameland – платформер за мотивами мультсеріалу “Невгамовні!”, який в Україні показували на ICTV. Варто зазначити, що гра вийшла буквально днями – 10 вересня 2024 року. На консолях за неї просять близько $15, а тут є можливість забрати її безкоштовно.

Super Crazy Rhythm Castle – захоплива ритм-пригода з кооперативним режимом від Konami. Цей тайтл вийшов наприкінці 2023 року, але вже встиг набрати 86% позитивних відгуків у Steam.