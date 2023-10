Вийшла Lords of the Fallen – клон Dark Souls у стилістиці темного фентезі на Unreal Engine 5

У 2011 році японська компанія FromSoftware зробила невелику революцію, випустивши на ринок першу частину довгограючої серії Dark Souls. Екшен із рольовими елементами, у якому вмирати доводилося набагато частіше, ніж перемагати, моментально став суперхітом. Поява наслідувачів була просто неминучою. Lords of the Fallen, що вийшла сьогодні, – яскравий приклад запозичення популярної концепції.

У проекту студії Hexworks вкрай цікава доля. Річ у тім, що в 2014 році вже виходила гра під такою ж назвою. Це була одна з найбільш ранніх спроб скопіювати геймплей Dark Souls. “Лорди” зібрали стерпну пресу, було анонсовано пряме продовження, однак його не сталося. Замість цього через майже десять років на ринок вийшов перезапуск.

Lords of the Fallen зразка 2023 року використовує схожу концепцію. Гравця знову занурять у світ темного фентезі та змусять проходити складні рівні, напхані супротивниками і босами. Крім напруженого геймплея, екшен може похвалитися вражаючою картинкою – за цю складову відповідає рушій Unreal Engine 5.

Професійні журналісти досить тепло зустріли роботу Hexworks. На момент написання замітки, за даними порталу OpenCritic, середня оцінка екшену становила 75 балів зі 100 можливих.

Оцінки Lords of the Fallen у пресі:

IGN: 8/10.PC

Gamer: 79/100

Eurogamer: 2/5

Game Informer: 6/10

Push Square: 7/10

Wccftech: 6.8/10

Lords of the Fallen доступна на PlayStation 5, Xbox Series S/X і PC. На консолях минулого покоління гра не вийшла. Зате на застарілих системах можна пройти ще один клон Dark Souls під назвою Lies of P. Він увійшов до складу підписки Xbox Game Pass.