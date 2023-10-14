Інсайдер розкрив подробиці про iPhone 16 Pro

Відомий китайський інсайдер Джефф Пу поділився з громадськістю деякими прогнозами щодо iPhone 16 Pro. Тезовий переказ доповіді Пу опублікувало видання 9to5Mac.

За даними аналітика, діагональ екрана iPhone 16 Pro зросте на 0,2 дюйма. Це дасть змогу інтегрувати в смартфон таку саму терапризму для оптичного збільшення, як в iPhone 15 Pro. Вона буде вбудована в телеоб’єктив з 12-мегапіксельним датчиком.

Апгрейду піддасться і надширококутна камера. Її обладнають новою 48-мегапіксельною матрицею. Востаннє Apple оновлювала надширококутну камеру в iPhone 13 Pro.

Ще, стверджує Пу, iPhone 16 Pro отримають вдосконалені модулі зв’язку. Зокрема, з’являться новий 5G-модем Qualcomm Snapdragon X75 зі швидкістю завантаження до 7,5 Гбіт/с, а також підтримка Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 має максимальну швидкість завантаження до 46 Гбіт/с, що в чотири рази більше за показник Wi-Fi 6.

Базові iPhone 16 і 16 Plus збережуть набір із двох камер, отримають процесор A17 Pro, 8 ГБ оперативної пам’яті, а також підтримку Wi-Fi 6e.