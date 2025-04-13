Власник RTX 5090 за $2000 поскаржився на “свист” відеокарти

Вихід нових графічних процесорів NVIDIA виявився одним із найпроблемніших. Розчаруванням для користувачів став скромний приріст продуктивності порівняно з минулим поколінням. Потім власники відеокарт зіткнулися з дефіцитом блоків ROP. Не обійшлося і без випадків загоряння 16-контактних роз’ємів живлення. Ще пізніше почалися проблеми з чорними екранами і нестабільністю роботи.

Тепер же повідомляється про відеокарти з дефектом дроселів. Навіть без серйозних навантажень під час експлуатації від графічного процесора виходить гучний свист. Нещодавно про такий екземпляр повідомив відомий оверклокер der8auer. У його випадку проблема спостерігалася в INNO3D GeForce RTX 5090 iCHILL FROSTBITE із водяним охолодженням.

Схожий дефект у своїй ASUS GeForce RTX 5090 TUF Gaming виявив і один із користувачів Reddit. За словами MutedMobile3977, через місяць після покупки від відеокарти почав виходити гучний свист. Під час ретельного огляду він також виявив пошкодження на одному з конденсаторів. Працездатність самої мікросхеми не порушена, але захисний корпус має скол.

Поки сказати складно, чи був пошкоджений цей елемент до продажу або вже у власника. Покупець відправив свою відеокарту за програмою RMA. Після завершення процедури MutedMobile3977 поділиться її результатами. Свист дроселів же досить поширена проблема.

Багато виробників заявляють, що це не є будь-яким браком і не підпадає під програму повернення неякісного обладнання. Однак від флагманського обладнання вартістю понад 2000 доларів користувачі очікують більш серйозної перевірки якості.