Росія запустила перші 16 супутників угруповання «Рассвет» — власного аналога Starlink

У Росії роблять чергову спробу створити конкурента глобальній супутниковій системі Starlink від американської компанії SpaceX. 23 березня 2026 року російська аерокосмічна компанія «Бюро 1440» (частина структури «ІКС Холдинг») здійснила перший масовий запуск 16 апаратів для свого низькоорбітального угруповання під назвою «Рассвет».

Технічні деталі запуску

Запуск відбувся за допомогою ракети-носія «Союз-2.1б». Усі 16 апаратів штатно відокремилися та перейшли під контроль Центру управління польотами. Після перевірки бортових систем супутники мають самостійно дістатися цільової робочої орбіти.

За заявами розробників, нові апарати суттєво перевершують попередні експериментальні моделі («Рассвет-1» та «Рассвет-2»). Серед заявлених характеристик:

Робота на базі архітектури 5G NTN (Non-Terrestrial Networks).

Лазерні термінали для міжсупутникового зв’язку нового покоління.

Плазмові рухові установки та оновлена система енергопостачання.

Плани розгортання та бюджет

Перехід від експериментів до розгортання комерційного сервісу вимагатиме десятків подібних запусків, адже для забезпечення глобального покриття в режимі 24/7 потрібно вивести на орбіту понад 250 таких супутників.

Комерційний старт російського супутникового інтернету заплановано на 2027 рік. Проте вже у 2026 році компанія має намір запустити пілотний проєкт у Ненецькому автономному окрузі та ще кількох регіонах РФ.

Ціна питання виявилася колосальною: загальний обсяг інвестицій у проєкт до 2036 року оцінюється щонайменше у 514,7 млрд рублів. З цієї суми 207,7 млрд рублів виділять із державного бюджету Росії, а решту планують залучити від приватних інвесторів.