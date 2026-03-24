Як позбутися мікророзривів Wi-Fi: фахівці радять вимикати автоматичний вибір каналу на роутері

Більшість сучасних маршрутизаторів за замовчуванням використовують автоматичний режим вибору Wi-Fi-каналу. Проте на практиці ця функція часто стає причиною нестабільного з’єднання, раптових сповільнень та періодичних мікророзривів мережі. Вирішити проблему допомагає ручне налаштування роутера на один із трьох неперекривних каналів.

Проблема діапазону 2,4 ГГц та режиму «Авто»

Дані через Wi-Fi у діапазоні 2,4 ГГц передаються вузькою смугою частот. У цьому стандарті передбачено 13 каналів, ширина кожного з яких становить 22 МГц, тоді як крок між ними — лише 5 МГц. Через це канали фізично накладаються один на одного, створюючи радіоперешкоди.

Єдиними каналами, які не перекриваються і не заважають один одному, є 1, 6 та 11. Їхні центральні частоты рознесені більш ніж на 20 МГц.

У режимі «Авто» роутер періодично сканує радіоефір і перемикається на менш завантажений канал. Однак автоматика має суттєві недоліки:

Некоректне сканування: Роутер аналізує ефір зі свого фізичного місця розташування (наприклад, з коридору), а не з кімнати, де фактично перебуває користувач із ноутбуком чи смартфоном. Мікророзриви: У момент автоматичного перемикання каналу відбувається короткочасний розрив з’єднання. Вибір проміжних каналів: Автоматика може обрати канали (2, 3, 4, 5 тощо), які частково накладаються на кілька сусідніх мереж одночасно, що лише збільшує кількість перешкод.

Особливості налаштування Mesh-систем та репітерів

Для мереж, що складаються з кількох точок доступу (Mesh-системи або зв’язки з репітерами), автоматичний вибір каналу також є небажаним. Якщо всі вузли працюватимуть на одному каналі, вони почнуть конкурувати між собою за радіоефір, знижуючи загальну пропускну здатність. Фахівці радять вручну призначати кожному вузлу окремий неперекривний канал (наприклад, першій точці — 1, другій — 6, третій — 11).

Як виправити ситуацію: алгоритм дій

Для досягнення стабільного з’єднання без просідань швидкості рекомендується виконати такі кроки: