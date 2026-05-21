Авто саме підкаже, чи можна паркуватися: Volvo і Google показали нову функцію з ШІ

Volvo Cars і Google працюють над новим поколінням автомобільних функцій на основі штучного інтелекту. Компанії показали, як Google Gemini може використовувати дані з камер автомобіля, щоб у режимі реального часу краще розуміти ситуацію навколо машини.

Демонстрацію провели на конференції Google I/O 19–20 травня. Для цього використали електричний Volvo EX60. За задумом компаній, Gemini за згодою власника зможе «бачити» навколишнє середовище через камери автомобіля та відповідати на запитання водія про дорожні знаки, розмітку, паркування або об’єкти поруч.

Авто зможе пояснювати знаки й правила паркування

Один із прикладів використання нової функції — паркування. Водій зможе запитати автомобіль, чи можна залишити машину в конкретному місці, а система проаналізує дорожні й паркувальні знаки перед авто.

Gemini має допомагати розшифровувати обмеження, дозволений час стоянки, вимоги щодо паркувальних дозволів і правила оплати. Це може бути корисно у містах, де знаки часто містять багато умов і дрібних уточнень.

Крім паркування, система зможе запам’ятовувати дорожні знаки, аналізувати розмітку смуг руху та надавати додаткову інформацію про визначні місця, ресторани або інші об’єкти поряд. У Volvo пояснюють, що EX60 став платформою для тестування таких контекстно-орієнтованих можливостей завдяки мультимодальним функціям Gemini, нейронному процесору автомобіля та програмно-визначеній архітектурі.

Водночас це поки радше демонстрація майбутніх можливостей, ніж готова функція для всіх водіїв. Такі системи потребують обережності: неправильне розпізнавання знака або локальних правил може призвести до помилки, штрафу чи евакуації авто.

Google Maps отримає реалістичнішу навігацію у Volvo

Окремо Volvo стане одним із перших автовиробників, який впровадить Immersive Navigation від Google Maps. Ця функція показує маршрут у більш реалістичному 3D-форматі з деталізованими будівлями, тунелями, естакадами та іншими об’єктами.

Ідея в тому, щоб водієві було легше орієнтуватися у складних міських умовах, на розв’язках і поворотах. Навігація також використовуватиме природніші голосові підказки з реальними орієнтирами. Наприклад, замість сухої інструкції про відстань система може сказати: «Проїдьте цей світлофор і поверніть ліворуч після бібліотеки».

Immersive Navigation спочатку стане доступною у Volvo EX60, EX90 та ES90. У Google називають це одним із найбільших оновлень Google Maps за останнє десятиліття, а у Volvo розглядають інтеграцію як продовження багаторічної співпраці з Google у сфері автомобільного програмного забезпечення.

Для водіїв це означає, що автомобіль поступово перетворюється не лише на транспорт, а й на цифрового помічника, який краще розуміє контекст поїздки. Але практична користь таких функцій залежатиме від точності розпізнавання, локальних правил і того, наскільки обережно виробники впроваджуватимуть ШІ у реальні дорожні сценарії.