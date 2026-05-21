MG виводить на український ринок електричний кросовер MGS5 EV

MG готує запуск в Україні нового електричного кросовера MGS5 EV. Перші автомобілі мають з’явитися в дилерській мережі вже у червні. Модель стане частиною розширення електричної лінійки бренду на українському ринку, а вже у липні компанія планує представити ще один електрокросовер — MGS6 EV.

На українському ринку MGS5 EV запропонують у двох комплектаціях — Comfort та Luxury. Базова версія Comfort включатиме LED-оптику, підігрів керма та передніх сидінь, цифрову панель приладів, мультимедійну систему з великим сенсорним екраном, комплекс асистентів MG Pilot і бездротову інтеграцію смартфона.

Комплектація Luxury отримає розширене оснащення: камеру кругового огляду 360°, бездротову зарядку, електропривод багажника з безконтактним відкриванням, покращені матеріали оздоблення салону, розширений функціонал MG iSMART з онлайн-сервісами та тепловий насос. Стартова ціна MGS5 EV в Україні становитиме 1 198 160 грн.

Запас ходу до 465 км і розгін за 6,3 секунди

MGS5 EV побудований на платформі MSP, розробленій спеціально для електромобілів. Вона має забезпечити оптимальний розподіл ваги, кращу керованість і ефективніше використання енергії батареї. Електродвигун потужністю 170 кВт, або 231 к.с., дозволяє кросоверу розганятися від 0 до 100 км/год за 6,3 секунди.

Для українського ринку автомобіль запропонують із двома типами батарей — LiFePO4 та NCM. Заявлений запас ходу становить до 465 км за циклом WLTP. Швидка зарядка дозволяє поповнити заряд із 10% до 80% приблизно за 28 хвилин. Також передбачена система рекуперації KERS і режим One Pedal Driving, який дозволяє керувати автомобілем переважно однією педаллю в міському русі.

Просторий салон і системи безпеки

Інтер’єр MGS5 EV орієнтований на щоденне використання. У салоні передбачено 33 відділення для зберігання речей, а об’єм багажника становить 453 літри. Центральним елементом передньої панелі став 12,8-дюймовий HD-тачскрін із підтримкою Apple CarPlay та Android Auto.

За безпеку відповідає комплекс MG Pilot, який включає сучасні системи допомоги водієві, зокрема моніторинг сліпих зон і попередження про перехресний рух. Автомобіль також отримав 7 подушок безпеки, включно з центральною, посилену конструкцію кузова з високоміцної сталі та систему кругового огляду 360° HD.

MGS5 EV стане першою з двох електричних новинок MG, запланованих для України найближчими місяцями. У липні бренд має представити MGS6 EV — більший кросовер із розширеними можливостями для подорожей, сучасними цифровими рішеннями та версіями з повним приводом.