ПФУ спрямував 58,6 млрд грн на пенсії за травень: скільки виплатять через банки та Укрпошту

Пенсійний фонд України повідомив про стан фінансування виплат за травень. Станом на 20 травня на пенсійні виплати вже спрямовано 58,6 млрд гривень.

Із цієї суми 9,0 млрд гривень профінансували через АТ «Укрпошта», ще 49,6 млрд гривень — через уповноважені банки. Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд України у повідомленні за 21 травня.

Окремо ПФУ продовжує фінансування інших видів соціальної підтримки. Зокрема, на житлові субсидії та пільги спрямовано 3,3 млрд гривень.

Йдеться не про нову виплату, а про планове фінансування пенсій та інших соціальних виплат за травень. Гроші надходять отримувачам залежно від обраного способу виплати — на банківський рахунок або через поштове відділення.

Пенсіонерам, які отримують виплати через банк, кошти зараховують на карткові рахунки після фінансування відповідних сум. Тим, хто користується послугами «Укрпошти», пенсії доставляють за встановленим графіком.

У Пенсійному фонді регулярно оновлюють інформацію про фінансування пенсій, субсидій, пільг, страхових та інших соціальних виплат. Нове повідомлення ПФУ за 21 травня опубліковане в розділі новин на офіційному сайті відомства.

Українцям, які очікують виплату, варто перевіряти надходження коштів у своєму банку або уточнювати графік доставки у відділенні поштового зв’язку.