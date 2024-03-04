Мобілізація економіки: стало відомо, хто буде платити більше вже в 2024 році

У рамках стратегічного кроку, спрямованого на збільшення доходів державного бюджету на 2024 рік, Міністерство фінансів оприлюднило низку фіскальних заходів, спрямованих на низку секторів. Ключовими серед них є підвищення військового збору, коригування акцизів та запровадження нового механізму щомісячної авансової сплати податку на прибуток суб’єктами господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним. Ця ініціатива передбачає незначне підвищення ставок від 0,1% до 1,5% в рамках більш широких зусиль зі стабілізації фінансової бази країни в умовах зростання видатків.

Оновлена схема сплати військового збору охоплюватиме широку демографічну категорію платників, включаючи підприємства, що сплачують податок на прибуток, платників єдиного податку третьої та четвертої груп, а також фізичних осіб-підприємців усіх чотирьох груп єдиного податку. Планується, що додатковий військовий збір торкнеться операцій з дорогоцінними металами, реєстрації транспортних засобів, продажу нерухомості та роздрібної торгівлі ювелірними виробами класу “люкс”, а також операторів мобільного зв’язку. Таке розширення має на меті забезпечити справедливий внесок секторів, які отримують вигоду від економічної екосистеми країни.

Крім того, міністерство планує привести акцизний податок на паливо до мінімальних стандартів, встановлених Європейським Союзом, запровадити податок на солодкі та ароматизовані води, а також розширити перелік підакцизних товарів, включивши до нього коноплю. Ці заходи покликані не лише збільшити надходження до бюджету, але й гармонізувати податкову політику України з нормами ЄС, що відображає довгострокові стратегічні орієнтири країни.

Очікується, що запропоновані законодавчі зміни будуть представлені Кабінету Міністрів та розглянуті Верховною Радою до кінця першого кварталу 2024 року. Такий комплексний підхід підкреслює відданість уряду фіскальній відповідальності, економічній стабільності та наближенню до міжнародних стандартів.