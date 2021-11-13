Святкові та робочі дні у грудні

Грудень 2021 року буде насичений подіями й святами, але багато відпочивати не вийде. Єдиний додатковий вихідний чекає українців 25 грудня — день Різдва за Юліанським календарем. У першому місяці зими пройде багато цікавих та незвичайних свят, наприклад, День обіймів, День гір та інші.





Довгоочікувані свята грудня для українців

Кожна дитина в Україні з нетерпінням чекає 19 грудня – День Святого Миколая. Знайти під подушкою подарунки та солодощі, ну що може бути краще для малечі? Звичайно ж тільки Новий рік 31 числа.

Загалом, у першому місяці зими буде 31 день, з них 22 робочі, а решта заслужені вихідні. Також буде два укорочених робочих дні: перший з них напередодні Різдва (24.12.2021), а другий перед Новим роком (31.12.2021). Оскільки Різдво буде в суботу 25-го числа, понеділок оголосили вихідним днем.

Між іншим, 25.12 став вихідними не так і давно. До 2017 року для українців цей день був робочим. Різдво Христове святкували 7 січня. Тепер громадяни України мають вихідний з одного величного приводу фактично двічі! Всі задоволені, особливо школярі.

Великі дні в грудні

Крім звичних свят, грудень наповнений подіями, ось тільки частина з них:

1 грудня – день боротьби зі СНІДом (всесвітній);

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю;

6 грудня – День ЗСУ;

14 грудня – День ліквідатора;

20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.

Для християн важливими датами є:

4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці;

13 грудня – День святого Андрія Первозванного;

22 грудня – День святої Анни.

Насправді таких дат набагато більше. Буквально щодня можна щось відзначати: професійні свята, соціальні.