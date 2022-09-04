З понеділка, 5 вересня, українцям стане складніше потрапити до Польщі

На українсько-польському кордоні тимчасово не працює пункт пропуску «Зосин-Устилуг». Зосин розташований із польської сторони на 74 автошляху, що у напрямку Грубешова. Саме українська сторона потребує негайного ремонту устаткування.





Відомо, що у понеділок, 5 вересня із 9 ранку до 12 години дня він не працюватиме через проведення ремонтних робіт. Одразу по їх закінченню робота буде відновлена. Всього в Україні працюють вісім автомобільних пунктів на українсько-польському кордоні. Але найближчих до цього лише два.

Інженерне устаткування що встановлено на «Зосин-Устилуг», що на Волині потребує негайного ремонту. Для цього його буде відключено від електромережі. Ремонтні роботи можуть затягнутись й на довше. Тому краще у понеділок обрати інший маршрут. Якщо є така можливість, краще перенести поїздку на день чи два. Тому, що одразу може утворитись велика черга, а за добу ажіотаж зменшиться і перетнути кордон буде значно легше.

Про це заявили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Найближчий пункт пропуску від цього знаходиться у Львівській області. Він має назву «Долгобичув-Угринів» та пропускає автівки та вантажі до 7,5 тонн. На ньому польські та українські прикордонники ведуть спільну роботу. Тому автомобілі просуваються доволі швидко. Взагалі ситуації, коли утворюються великі скупчення машин на кордоні вже не такі часті, як на початку війни.

Також можна скористатись пунктом «Кросценко-Смільниця», що у Львівській області, Старосамбірському районі. Вони продовжать роботу у звичному режимі. Саме у цьому напрямку навесні 2022 року Польща почала відновлювати залізничне сполучення для того, щоб українці могли евакуюватись потягом на безпечні території.

Усіх водіїв просять завчасно планувати маршрути, щоб уникнути великих черг.