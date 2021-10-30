Людство чекає нова загроза “теплові хвилі”

“Хвилі тепла” приховують у собі смертельну небезпеку для всього людства. Глобальне потепління згодом вб’є все живе. До такого висновку прийшли провідні кліматологи. Кількість хвиль тепла невблаганно збільшується з року в рік. Вони проносяться по планеті систематично і несуть руйнування.





Підвищення температури провокує безліч руйнівних катаклізмів: лісові пожежі, шторми, посухи та навіть повені в рідкісних випадках. Людство помітило їх різке збільшення за останні роки.

Що відбувається зараз з кліматом

Така ситуація негативно позначається на розвитку сільського господарства. Знищені тони зернових і олійних культур. Випалені фруктові сади, стада тварин померли. У будь-який момент нестача продовольства може обернутися глобальним голодом.

Експерти кажуть, що жертви будуть обчислюватися мільйонами людей. Все це через спеку, яка вже зараз зіпсувала життя багатьом. Теплові хвилі не перестають множитися і накочувати на Землю з новою силою. Кліматологи б’ють на сполох, адже на планеті відбуваються незворотні наслідки.

Якщо у світі стане тепліше ще на +2 градуси за Цельсієм, приблизно ¼ всього населення зіштовхнеться з жахливою катастрофою. Хвилі тепла будуть гарантовано проходити раз в 5 років і знищуватимуть все на своєму шляху, перетворюючи степи, ліси, гори в пустелі. Річки та озера будуть миттєво пересихати.

Проблема має комплексний характер: нагрівається внутрішнє ядро ​​Землі, парниковий ефект, підвищена сонячна активність. В результаті виходить замкнуте коло. Якщо не досліджувати ці явища, не почати з ними боротися, все живе на планеті незабаром загине.

Долина смерті — провісник катастрофи

Найспекотніше місце на планеті — це Долина Смерті в США, навіть тут за останні 20 років стало гарячіше. Другий рік поспіль температура тут сягає +54,4 градуса тепла. Вчені кажуть, що це ще один тривожний дзвінок, що наближує апокаліпсис.