Жовтень принесе погані новини: яким знакам зодіаку чекати біди

Жовтень для деяких знаків зодіакального кола почнеться з неприємностей. Вони можуть втратити велику суму грошей, потрапити в ДТП чи посваритися із близькими людьми. Найпохмурішими перші дня жовтня стануть для Овенів, Близнюків та Стрільців. Щоб пережити нелегкі часи їм доведеться запастися терпінням.

Овен

Овенів на початку жовтня буде турбувати якесь недобре передчуття. І не дарма. Їхні плани почнуть розсипатися на очах. Дрібні неприємності в лічені дні перетворяться на справжні проблеми. Все це буде схоже на початок затяжної «чорної смуги». Як на роботі, так і в побуті все піде шкереберть. Можливі сварки з керівництвом, поломка побутової техніки чи автомобіля. А останньою краплею, що вичерпає терпіння Овена, стане сварка з коханою людиною.

Близнюки

Уродженці знаку у жовтні ризикують втрапити у величезну халепу. Вони можуть стати жертвами шахраїв та позбутися всіх своїх заощаджень. Також астрологи радять Близнюкам бути обережними у прийнятті важливих рішень чи укладанні угод на роботі. Можливі непорозуміння, які в результаті спричинять проблеми з керівництвом, а може навіть втрату посади. Сідати за кермо в ці дні представникам знаку взагалі не варто. Надто вже велика ймовірність потрапити в ДТП. Хоча й у ролі пішохода також треба бути вкрай обережними.

Стрілець

Для Стрільців другий місяць осені почнеться з фінансових проблем. Нестача грошей поставить під питання всі плани представників знаку на майбутнє. Ще гірше Стрільцям стане через раптову сварку з близькими родичами чи колегами. «На емоціях» вони наговорять багато зайвого, про що незабаром почнуть шкодувати. Астрологи радять імпульсивним уродженцям знаку взяти себе в руки та заспокоїтися. Краще вчасно змовчати, ніж потім ламати голову, як відновити стосунки.