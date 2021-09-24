Идеальное совпадение: с каким знаком зодиака у вас будет полная гармония

Астрологи убеждены – вторую половинку нужно выбирать именно по знаку зодиака. Таким образом можно избежать споров, создав семью с человеком, который разделяет ваши жизненные ценности. Так какие же знаки зодиакального круга идеально подходят друг другу?





Овен

Упрямым и энергичным представителям знака нужен активный партнер, который не будет отставать от их жизненного темпа. Овну стоит обратить внимание на Близнецов, Овна, Водолея и Стрельца.

Телец

Романтические и самоуверенные Тельцы любят чувствовать себя особенными. Такие эмоции им могут подарить только Раки, Девы, Рыбы и Козероги.

Близнецы

Близнецы в отношениях любят интригу. Они хотят, чтобы партнер каждый день вызвал у них свежие эмоции. Представителям знака подойдут Львы, Водолеи, Овны и Весы.

Рак

Уроженцы знака очень отзывчивы. Эту же черту они будут искать и в партнере. Раку стоит выбрать в пару Тельца, Деву, Рыб или Скорпиона.

Лев

Сильных и уверенных в себе Львов привлекают загадочные личности. А это чаще всего Овны, Весы, Стрельцы или Близнецы.

Дева

Довольно пассивные по своей природе Девы ищут в любимом свою полную противоположность. Целеустремленный и амбициозный партнер станет идеальным для застенчивой Девы. Выбирать стоит между Скорпионами, Козерогами, Тельцами и Раками.

Весы

Весы очень требовательны к любимому человеку. Удовлетворить их высокие стандарты могут только Водолеи, Близнецы, Львы и Стрельцы.

Скорпион

Скорпионы ищут глубоких и страстных чувств, которые им могут дать Овны, Козероги, Раки, или Девы.

Стрелец

Идеальной парой для независимого Стрельца станет человек, совершенно не подверженный чувству ревности. Например: Овен, Телец, Лев или Весы.

Козерог

Козерог ищет прежде всего надежного партнера. Ему следует выбрать себе в пару Тельца, Рыб, Деву или Скорпиона.

Водолей

Еще один чрезвычайно требовательный ко второй половинке знак. Водолею сможет угодить только Овен, Стрелец, Близнецы и Весы.

Рыбы

Творческие и мечтательные Рыбы ищут партнеров, похожих на самих себя. Идеальным любимым для представителя знака станет Рак, Скорпион, Телец или Козерог.