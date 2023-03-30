У украинцев отбирают до 50% пенсии: кто в зоне риска

В Украине по закону могут забрать до 50% пенсии на уплату долга за коммуналку или выполнение других обязательств. В частности, лишить половины дохода могут злостных неплательщиков алиментов, пенсионеров, которые нанесли ущерб чьему-либо имуществу и вынуждены заплатить компенсацию. Также забрать часть выплат могут у работающих пенсионеров, которые не сообщили пенсионному фонду о своем трудовом статусе и в течение определенного времени получали больше, чем им положено.

О возможных отчислениях из пенсии и их причинах сообщает профильное издание «На пенсии». Согласно украинскому законодательству, забрать у пенсионера часть дохода могут на основании судебного решения, постановления, определения или приговора, исполнительной надписи нотариуса и некоторых других документов, касающихся имущественного взыскания.

Сколько будут вычислять из пенсии, зависит от ее размера и суммы долга или компенсации, которую обязан уплатить пенсионер. Как отметили специалисты Главного управления Пенсионного фонда в городе Одесса, вычесть до 50% пенсии могут:

на уплату алиментов;

на возмещение ущерба, полученного в результате хищения имущества предприятий или организаций;

на возмещение ущерба от причиненного физического ущерба или смерти пострадавшего;

с целью возврата незаконно полученных выплат (при начислении слишком большой пенсии).

Во всех остальных случаях отчисления из пенсии не могут превышать 20% от ее общей суммы.

Напомним, что большинству украинских пенсионеров в марте существенно увеличили размер выплат. В ходе индексации или так называемого «осовременивания пенсий» гражданам повысили пенсии на 19,7%. Исключением стали лишь пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых в 2020-2022 годах. У них ежемесячный доход вырос всего на 100 грн.

Всего с 1 марта выплаты увеличили около 10 млн. человек. В апреле же пенсии повысят еще 600 тыс. работающих пенсионеров. Размер повышения будет зависеть от стажа, который они успели заработать после выхода на заслуженный отдых.