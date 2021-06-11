Новинка Samsung Galaxy M51: “звіряча” автономність та відмінними характеристиками

Samsung відомий двома речами: переробкою того, що вже працює добре, і розробкою нових рішень, про які мало хто замислювався. Те ж саме стосується смартфона Samsung з більш доступного діапазону, а саме Samsung Galaxy M51.





За своїм дизайном і зовнішнім виглядом Galaxy M51 успішно копіює моделі минулого року – модель з точки зору дизайну і зовнішнього вигляду не зазнала серйозних змін. Знову ж таки, це дизайн, де селфі-камера поміщена у виріз, який ледь видно. Ззаду розташовано чотири камери в острівці. Сканер відбитків пальців розташований збоку, а не позаду чи попереду під екраном, але це здається нам досить зручним рішенням.

USB-C порт розташований внизу, він підтримує швидку зарядку до 25 Вт. Також є один динамік і, звичайно ж, слот 3,5 мм – ось що завершує зовнішній вигляд і дизайн Galaxy M51. Апарат виконаний з полікарбонату, але є стилізація «під скло». Таким чином, по дизайну і зовнішньому вигляду він не відрізняється від смартфонів, які компанія випустила на ринок в 2020 році.

У чому Samsung виразно виділився в Galaxy M51, так це в його батареї. Але це не перший випадок, коли південнокорейська компанія робить «товстий» акумулятор для смартфона середнього класу. Galaxy M31 також має дуже довговічну батарею, багату амперами для роботи протягом декількох днів; правда, це була батарея на 6000 мАг, але вже і це на момент виходу було дуже амбітно.

Але на цей раз Samsung пішла ще далі, і зараз Galaxy M51 має акумулятор ємністю 7000 мАг. Він підтримує швидку зарядку до 25 Вт, що, безумовно, чудово, оскільки зарядні пристрої на 15 і 18 Вт були б занадто слабкими для такої ємної батареї. Як довго такий акумулятор прослужить? Тести показують, що при середньому використанні можна очікувати до трьох днів роботи без підзарядки.

В інших характеристиках ми також бачимо, що це справжній середньокласовий телефон від Samsung. І це зовсім не погано. Тут ми знаходимо екран Super AMOLED з роздільною здатністю Full HD + і діагоналлю 6,7 дюйма, захисне скло Gorilla Glass 3, систему Android 10 з призначеним для користувача інтерфейсом One UI 2.0 і чіп Snapdragon 730 – все це говорить про те, що M51 дуже хороший представник середньокласових моделей. Також доступні варіанти з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті і з 64 або 128 ГБ вбудованої пам’яті. Телефон також має чотири задні камери, з яких основний датчик – на 64 МП, а камера для Селфі – на 32 МП.

