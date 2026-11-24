24 та 25 листопада відбудуться матчі п’ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026/27. Український медіасервіс MEGOGO, який володіє ексклюзивними правами на трансляцію турніру, покаже всі 18 поєдинків. Центральною подією для українських уболівальників стане зустріч донецького «Шахтаря» з турецьким «Фенербахче».

Матч відбудеться в середу, 25 листопада, о 22:00 за київським часом на лондонському стадіоні «Стемфорд Брідж», де «Шахтар» проводить домашні єврокубкові поєдинки.

Де дивитися «Шахтар» — «Фенербахче»

Пряму трансляцію матчу можна буде переглянути на MEGOGO у розділі «Спорт» або на телеканалі «MEGOGO Футбол Перший». Доступ мають користувачі з передплатами «Спорт», MEGOPACK та MEGOPACK Y.

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О 20:50 розпочнеться аналітична студія, ведучим якої стане Сергій Лук’яненко. Експертами виступлять колишній футболіст збірної України Олександр Головко та журналіст Роман Бебех. Безпосередньо зі стадіону гру коментуватиме Вадим Скічко.

Для «Шахтаря» цей поєдинок має особливе значення. Після чотирьох турів український клуб набрав чотири очки, тоді як «Фенербахче» випереджає його на один бал. Перемога покращить шанси донеччан на вихід до плей-оф.

Які ще матчі покажуть і що можна подивитися безплатно

Серед найцікавіших протистоянь 24 листопада — «Арсенал» проти дортмундської «Боруссії», «Реал» — ПСВ та «Манчестер Сіті» — «Наполі». Наступного дня відбудуться матчі ПСЖ — «Рома», «Брюгге» — «Ліверпуль», «Лілль» — «Баварія» та «Спортінг» — «Манчестер Юнайтед».

Три поєдинки можна буде переглянути без передплати на каналі «MEGOGO Спорт», доступному в цифровій мережі Т2 та кабельному телебаченні:

24 листопада: «Феєнорд» — «Порту», 22:00.

«Феєнорд» — «Порту», 22:00. 25 листопада: ПСЖ — «Рома» в Юнацькій лізі УЄФА.

ПСЖ — «Рома» в Юнацькій лізі УЄФА. 25 листопада: «Атлетіко» — «Вікінг», 22:00.

Крім того, обидва вечори з 22:00 працюватиме мультифід на каналі «MEGOGO Футбол Третій». Цей формат дозволяє стежити за найцікавішими моментами кількох матчів одночасно, перемикаючись між стадіонами.

Усі матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів завершаться 25 листопада, після чого команди продовжать боротьбу за місця у плей-оф та прямі путівки до 1/8 фіналу.