«Джокер 2» вийде в цифрі менш ніж за місяць прокату

Warner Bros. вирішила випустити фільм «Джокер: Божевілля на двох» у цифрі менш ніж за місяць після виходу його на екрани кінотеатрів. 29 жовтня драма з’явиться на стримінгових сервісах, а в середині грудня – на фізичних носіях. Таке рішення ухвалено, оскільки сиквел успішної першої частини «Джокера» отримав невисокі оцінки від критиків, та й фінансові показники далекі від прогнозованих.

Для студії «Джокер: Божевілля на двох» став провалом: виробничий бюджет картини склав близько $200 млн, ще $100 млн пішло на маркетинг, а світові касові збори ледь сягають $215 млн, пише The Verge.

Ймовірно, драма буде затребувана серед глядачів стримінгів, оскільки багатьом цікаво самим дізнатися, чим другий «Джокер» не догодив іншій частині аудиторії. А якщо спиратися на відгуки, основні претензії стосуються вторинного фільму, який сприймається як затягнута частина оригінальної стрічки, а також музичних сцен. Вони, за словами критиків і глядачів, лише заважають основному сюжету.