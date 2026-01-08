Зірки «Чужого» та «Гаррі Поттера» приєдналися до серіалу Tomb Raider: оголошено повний акторський склад

Багатостраждальний серіал про Лару Крофт від Amazon нарешті зрушив з мертвавої точки. Після затвердження Софі Тернер на головну роль, творці проєкту офіційно оголосили імена інших акторів, і цей список виглядає вражаюче.

Головні ролі другого плану: До касту приєдналися справжні легенди кіно. Сігурні Вівер (відома за серією фільмів «Чужий») виконає роль Евелін Волліс. Її персонаж описується як таємнича та багата жінка, яка планує скористатися талантами Лари, що натякає на роль головної антагоністки. Джейсон Айзекс (Луціус Мелфой із «Гаррі Поттера») втілить образ Атласа де Морнея — екранного дядька розкрадачки гробниць. Цей персонаж вже згадувався у грі Rise of the Tomb Raider.

Улюбленці фанатів: У серіалі з’являться і класичні персонажі франшизи:

Роль дворецького Вінстона (якого геймери з 90-х полюбляють замикати в холодильнику) дісталася Біллу Патерсону («Флібег»).

(якого геймери з 90-х полюбляють замикати в холодильнику) дісталася Біллу Патерсону («Флібег»). Хакера Зіпа, відомого за частинами Legend та Underworld, зіграє Мартін Бобб-Семпл.

Команда: Також у проєкті візьмуть участь Джек Беннон, Селія Імрі, Саша Лусс та інші актори, які зіграють нових, спеціально створених для шоу персонажів. Шоураннером та сценаристкою виступає Фібі Уоллер-Брідж. Дати прем’єри серіал поки що не має.