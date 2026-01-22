В український прокат вийшов фільм «Повернення в Сайлент Хілл»: критики розчаровані

В український прокат виходить стрічка «Повернення в Сайлент Хілл» — нова спроба екранізувати культову гру, за яку знову взявся режисер першої (і доволі успішної) частини Крістоф Ган. Проте, схоже, цього разу магія не спрацювала: перші відгуки профільних видань виявилися нищівними.

Тотальний розгром: Світові критики не залишили від фільму каменя на камені. Рейтинги на агрегаторах говорять самі за себе:

Rotten Tomatoes: всього 6% свіжості.

всього свіжості. Metacritic: принизливі 30 балів зі 100.

Що пішло не так: Журналісти називають фільм нудним, безглуздим і абсолютно не страшним. Головні претензії стосуються «зім’ятого» сюжету, поганої акторської гри (попри талановитий каст) та неякісної комп’ютерної графіки.

Ось кілька витягів з рецензій:

«Не страшно, не напружено і навіть не смішно. Персонажі неймовірно нудні…» — Me gusta el cine (30/100).

«Мені було важко досидіти до кінця, місцями фільм виглядає по-ідіотськи… Зі сплутаним сюжетом і неякісним CGI може зрівнятися хіба що повна відсутність розваги» — Deep Focus Review (15/100).

«Це просто погане кіно» — ScreenAnarchy.

Світова прем’єра запланована на 23 січня, проте в деяких країнах покази вже стартували, підтверджуючи побоювання фанатів.