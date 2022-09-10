Netflix шукає на роботу людей, які знають українську мову

Навесні 2022 року компанія Netflix повідомила, що збирається відкривати своє представництво у Польщі. Американський стрімінговий сервіс планує не лише закріпити свої позиції на європейському ринку, а й поповнити штат талановитими працівниками. Тому було оголошено про набір на роботу українців, які через війну були вимушені виїхати з країни.





Менеджер з комунікацій Ганна Зур розповіла, що представництво буде працювати у Варшаві. Тому вже зараз вони активно займаються пошуком кадрів. Шукають людину на посаду менеджера із соціального маркетингу. Також є багато інших цікавих вакансій. У вимогах до працівників обов’язкове володіння мовами:

угорська;

польська;

румунська;

чеська;

українська.

Також обов’язково потрібно знати англійську мову. Шукають людей із релевантним досвідом роботи для будування кар’єри на центральноєвропейському та східноєвропейському ринках.

З України до Польщі виїхали мільйони людей, серед них дуже багато менеджерів, маркетологів та представників творчих професій. Тому для українців зараз є чудова нагода влаштуватись в одну із найкращих компаній у світі.

Netflix — це відносно молодий стрімінговий сервіс (йому лише 25 років), який дуже швидко став лідером у своєму сегменті. У них дружній колектив та чудова атмосфера на роботі. Відомо, що у 2022 році їх капіталізація становила 171 млрд доларів США. Сьогодні по всьому світові понад 12 тисяч людей працюють у сервісі.

Чому люди мріють працювати у Netflix

У компанії надзвичайно толерантний підхід до всіх співробітників. Тут можна отримати величезний досвід міжнародного рівня, багато подорожувати країнами. У офісах все створено для комфорту, є окремі кімнати для мам із дітками, що дає змогу працювати без дискретної відпустки. Також Нетфлікс пропонує гарний соціальний пакет та достойний рівень платні. Вони не розділяють людей за релігією, національністю чи кольором шкіри.