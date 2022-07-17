В мережу потрапили фото зі зйомок серіалу по Fallout

Нещодавно стартували зйомки серіалу Fallout для сервісу Amazon, над яким працюють досить відомі люди, хоча не обійшлося і без спірних моментів, що викликали занепокоєння фанатів — якщо вийде чергова завуальована повістка.





Але поки що офіційно ніяких подробиць немає, можна поглянути на фотографії зі знімального майданчика. Їх зробили на Статен-Айленді, що поблизу Нью-Йорка. На знімках видно різноманітні автомобілі, які “пережили” ядерну війну. А точніше їх рештки.

Цікаво, що відразу видно вивіску Super Duper Mart — мережі магазинів, розташованої у східній частині США. Тобто висока ймовірність того, що події серіалу розгорнуться в одному зі знайомих нам регіонів.

Хоча більшість техніки на вигляд не годиться для пересування, на фотографіях помітили одну адаптовану для виживання в пустці машину.