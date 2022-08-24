Кров і страждання: приквел “Гри Престолів” одразу шокував глядачів першою серією

Нарешті фанати «Гри престолів» дочекались пілотної серії приквела «Дому дракона» від НВО. Її переглянуло 10 млн глядачів у ніч прем’єри. Побити такий рекорд буде надзвичайно складно. Можливо, це вдасться зробити продовженню «Володаря перснів».





Шоуранером приквела став Раян Дж. Кондал, а Беніофф та Уайс з «Гри престолів» не мають до нього жодного відношення.

Чим вразив новий серіал?

Події у серіалі відносять глядачів у недалеке минуле, приблизно за 172 роки до народження Дайнеріс Таргарієн. Історія починається на континенті Вестерос, у Королівській гавані. Саме її Матір Драконів спалить через 2 століття. Всі дії розгортаються навколо громадянської війни та битви за Залізний трон, що отримала назву «Танець Драконів».

Основна сюжетна лінія присвячена Таргарієнам. Ланістери, Старки та Баратеони на той час були простими васалами. У приквелі глядачі спостерігатимуть за правлінням королівської династії, що тривало 300 років.

Глядач повністю занурюється в епоху середньовіччя, але тут ще й дракони над головами людей літають. Тиха гавань у минулому була такою ж на вигляд. Тому фанати одразу впізнають локацію.

Творці зберегли жорстокі, реалістичні сцени. Наприклад, глядачі були шоковані епізодом про пологи. Це можна порівняти з тим шоком, який люди отримали свого часу від перегляду першої серії першого сезону «Чорного дзеркала».

«Кесарів розтин» в епоху середньовіччя — процес не з найприємніших. Якщо брати реальні приклади з історії, то жінки часто помирали при таких операційних утручаннях. Також найчастіше у такий спосіб діставали померлих в утробі дітей. Творці намагалися передати жорстокі реалії, нехай і у вигаданому світі.

Відрізняється і Залізний трон. Глядачі зауважили, що у ньому було на багато більше мечів, ніж у «Грі престолів». Сьогодні прем’єра стала кращим запуском від НВО у США, Латинській Америці, Європі, Африці та країнах Сходу.