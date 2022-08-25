Таке хочеться дивитись в кінотеатрі: з’явилися перші відгуки на серіал «Володар кілець»

До релізу найдорожчого в історії серіалу «Володар кілець: Кільця влади» залишився тиждень, проте деякі обрані журналісти вже встигли подивитися перші два епізоди. Більше того, своїми враженнями вони поділилися у соцмережах. Якщо їм вірити, на нас справді чекає чудове видовище.





Майже всі реакції – виключно позитивні. Серіал називають «грандіозним», «сміливим», «масштабним», «захоплюючим», «приголомшливим». Кажуть, таке дуже хочеться дивитись на великому екрані у кінотеатрі. Одним із перших, хто подивися дві серії, виявився письменник Ніл Гейман. Він згадав, що, будучи школярем, купив «Сільмариліон», але це виявився зовсім не той приквел до «Володаря кілець», на який він розраховував. А ось новий серіал — саме те, що тоді хотів молодий Ніл.

За словами журналістів, під час перегляду «Кільця влади» буквально почуваєшся у Середзем’ї. Із зауважень лише зрідка трапляються скарги на недостатньо бадьорий темп оповідання.