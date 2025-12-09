Netflix хотіла купити не лише Warner Bros.

За новими даними, Netflix розглядала можливість придбання Electronic Arts, Disney і Fox, проте жодна з цих угод не відбулася. Причина в тому, що «керівники так і не змогли дійти єдиної думки з приводу угоди». Крім того, топ-менеджери не хотіли «зашкодити курсу акцій компанії, переплативши за актив, що торгується за значно нижчим мультиплікатором».

Згідно зі звітом Bloomberg про те, як глава Netflix привертав увагу Трампа перед угодою з Warner Bros., компанія розглядала придбання EA, Disney і Fox. У матеріалі зазначається, що Netflix є «несподіваним учасником торгів», оскільки співзасновник і голова ради директорів Рід Гастінгс уникає великих угод, вважаючи за краще створювати все «з нуля». Керівництво компанії «обговорювало практично кожен великий актив, виставлений на продаж, включаючи Electronic Arts Inc. і Fox». У якийсь момент компанія також розглядала можливість покупки Disney.

Співзасновник і другий глава Netflix Грег Пітерс також заявив перед придбанням Warner Bros.:

Слід ставитися з розумною часткою скептицизму до великих медійних злиттів, у них не найвражаюча історія успіху”. Це висловлювання змусило багатьох думати, що Netflix не зацікавлена в подібних угодах.

Netflix стала головним гравцем на ринку після оголошення про придбання Warner Bros. за $82,7 млрд у 2026 році, що, ймовірно, дасть компанії доступ до студій NetherRealm, Rocksteady, TT Games і Avalanche.

Правда, ця угода ще далека від закриття.