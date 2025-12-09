Голова підрозділу чіпів спростував чутки про відхід з Apple

Старший віце-президент Apple з апаратного забезпечення Джонні Сроуджі заявив, що не планує залишати компанію в найближчому майбутньому. У службовій записці він безпосередньо звернувся до співробітників, щоб покласти край спекуляціям про свій відхід. Про це повідомляє видання Bloomberg.

«Я пишаюся дивовижними технологіями, які ми створюємо: дисплеями, камерами, сенсорами, чіпами, батареями та багатьма іншими рішеннями для всієї лінійки продуктів Apple. Разом ми робимо найкращі в світі пристрої. Я люблю свою команду і свою роботу в Apple і не збираюся йти найближчим часом», — йдеться в заяві Сроуджі.

Раніше повідомлялося, що топ-менеджер заявив гендиректору Apple Тіму Куку про те, що «серйозно розглядає» можливість відходу в найближчому майбутньому. Сам Сроуджі не став прямо спростовувати цю інформацію, проте його звернення до співробітників свідчить про зміну планів.

Сроуджі приєднався до Apple в 2008 році для розробки чіпа A4 для iPhone 4 — першого процесора, створеного компанією самостійно. Під його керівництвом підрозділ випустив ряд рішень, включаючи чіп A19 Pro для iPhone 17 Pro, що має найвищу продуктивність серед мобільних процесорів, і лінійку Apple silicon для Mac, яка лідирує за енергоефективністю.

Тим часом Apple продовжує втрачати інших ключових керівників. В останні місяці про свій відхід оголосили операційний директор Джефф Вільямс, глава підрозділу ШІ Джон Джаннандреа, керівник екологічних програм Ліза Джексон і головний юрисконсульт Кейт Адамс. Також ходили чутки про можливу відставку самого Тіма Кука з посади генерального директора в наступному році.